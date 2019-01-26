互指对方违法‧朝野3投票站争执 希盟观察员首先不满国阵选民册检查柜台距离投票中心少过50公尺，而向选委会投诉，国阵支持者则指希盟观察员坐在投票中心的大门口，要求观察员离开该处以示公平。

在双溪哥央国中3，警员与选委会人员调解希盟观察员与国阵支持者的争执。

（彭亨‧立卑26日讯）双溪哥央3国中投票站选情激烈，希盟与国阵双方为各自阵营落力把关，更因互指对方违反选举法令而发生争执。

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希盟观察员首先不满国阵选民册检查柜台距离投票中心少过50公尺，而向选委会投诉，国阵支持者则指希盟观察员坐在投票中心的大门口，要求观察员离开该处以示公平。

双方你一言我一语，争执不休，所幸在警方的介入下才平息这起风波。

这起风波是发生在上午11时20分左右，事发当时，希盟观察员指国阵选民册检查柜台已“捞过界”而向选委会投诉，一些身穿蓝色T恤的支持者，在被投诉后离开检查柜台，剩下的是身穿便衣的人士，选委会也无能为力。

选委会警方及时调解

希盟观察员进一步要求选委会根据法令，促国阵支持者把检查柜台帐篷搬离至更远处。

结果更引起国阵支持者不满，他们认为没有犯规或违反选举法令，因此也向选委会投诉，指希盟观察员坐在投票中心的大门口，要求该观察员离开该处，以示公平。

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由于该投票中心是国阵强区之一，为数将近100人的国阵支持者更趋前与希盟观察员对峙；所幸，选委会人员与警方抵达现场，马上把双方人士隔开，以免发生进一步的冲突。

警方最后在大门处围起黄色警戒线，并要国阵检查柜台移离50公尺。