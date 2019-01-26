大臣：通过霹房地产局网站．B40可申请购首间屋 霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙呼吁未拥有首间房屋的B40群体向霹雳房地产局（LPHP）提出申请，以一圆居者有其屋的梦想。

（霹雳．怡保25日讯）霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙呼吁未拥有首间房屋的B40群体向霹雳房地产局（LPHP）提出申请，以一圆居者有其屋的梦想。

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他指出，根据2016年的一项调查显示，霹雳州人民家庭收入少于2000令吉排在国内第二名，而有81.1%的霹雳州家庭收入是少于6000令吉。根据了解，从2014年1月至2018年11月期间向霹雳房地产局提出申请者不到1万人，因为显示还有很多人未做出申请。

他今日为霹雳州发展机构（PKNP）在九洞美露拉也发展的可负担房屋计划<a href=mailto:Cas[email protected]>[email protected]</a>公寓式单位主持移交钥匙给业主仪式上致词时，这么表示。

他指出，这些B40群可在通过霹雳房地产局的网站申请，或向希盟议员中心、村长等的协助下提出申请。

他过后在新闻发布会上表示不了解为何B40群没有向霹雳房地产局提出申请，因此他吁请人民踊跃提出申请，因为从申请者的资料和需求中，可成为州政府兴建“我的霹雳州房屋”的一项指南，更能带来平衡发展。

询及还是有人民无能力购买可负担房屋时，他表示，州政府要在5年任期内兴建5万间“我的霹雳州房屋”，在执政不到1年间已有超过3万间房屋正在兴建中，相信在5年内可以达到目标。

另一方面，阿末法依沙指出，Casa [email protected] 公寓的面积达10.14英亩，共有2座楼，各有25层楼，当中还有1间拥有45间房间的廉价酒店。公寓价格是25万至29万9000令吉之间，面积介于920至1173平方尺，地点佳，设施齐全，有泳池、健身房等，购屋者对各方面也很满意；而州政府努力打造价格廉宜和面积宽阔的房屋。

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杨祖强：我的霹州房屋计划共建3种类型房屋

霹雳州行政议员杨祖强指出，霹雳州房地产局落力推广和推动“我的霹雳州房屋”计划，每当有新的房屋发展计划推展后，将会带到购物中心去进行展销，让更多人民了解这项计划。

他指出，在上述计划下，共建3种类型的房屋，包括25万令吉以下的可负担房屋、18万令吉和15万令吉以下的中价房屋及7万令吉以下的廉价屋，而B40群体可以买得起其中两种类型的房屋。

“有指家庭收入3600令吉以下者，还是无法承担25万令吉以下的房屋，因此州政府会注重于发展中价屋和廉价屋，就是要针对B40群，兴建他们可负担的房屋，相信在这5年，会让更多B40群能拥有屋子。”

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他指出，目前已有3万间以上，相信不久的4年内，会增加到超过5万令吉。

霹雳发展机构副首席执行员沙菲益表示，该公寓于2015年中开工，共建384间房子，49间店铺、一间酒店。

去年11月14日已竣工，并已移交锁匙给A和B座屋主，其中B座更是提早半年竣工。至于建酒店进度达70%，料在今年4月竣工。

出席者包括霹雳州发展机构首席执行员莫哈末阿力夫、大臣夫人拿汀斯里诺美、霹雳州行政议员阿斯慕尼、克兰芝州议员张哲敏。