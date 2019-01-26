林柳菁：加帛“冷”与“热” 乘搭3小时的快艇到加帛，逗留了不到5个小时的时间，沿途中、加帛闲走途中，感受到了“泠”和“热”。

乘搭3小时的快艇到加帛，逗留了不到5个小时的时间，沿途中、加帛闲走途中，感受到了“泠”和“热”。

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沿拉让江到加帛，看到沿江长屋的居民以长舟代步，心里一泠。这年代，月球表面长什么样，都不是秘密了。我们内陆地区的居民还住在山林，有些甚至还需以舟代步数个小时才能回到简陋的住家。



我们居然还有一大票的人民在过“原始”般的生活，市区的繁华和内陆地区的落后，是超级讽刺的事。这是多么令人“心泠”的事实。



本地水果盛产的季节，加帛市集友族小贩售卖山榴梿、榴梿、橄榄、龙眼、兰刹果等。摊位很多，每摊各种水果的价钱相差不多。小贩很殷勤地拉客，直说自家水果“nyamai”（好吃）。当地的友人说，你从第1个摊位一直往下走，每个摊位都试吃。当你走完市集时，你饱了，也忘了哪个摊位的最好吃。



我们走完市集，也确实不知吃了多少的水果，光顾了多少摊位。一些摊位，即使我们只吃不买，小贩也不以为意。这是加帛纯朴小贩展现的热情。



加帛小小市镇周围的交通在早上时段是极之繁忙，泊车位一位难求，各街道路小，且路旁严重的违规泊车，车辆只能一辆接一辆地在路上龟速地走。友人说，所谓的“违规泊车”，在加帛市镇是司空见惯，当地人都不以为然了。



自加帛／桑镇陆路通行之后，加帛的车流量多了，小小的地方，挤上了多多的车，这是加帛交通的“热闹”。

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短短四五个小时，匆匆流逝，为了赶当天最后一班快艇，不得不和加帛道别。坐在快艇上，想着若衔接加帛和诗巫的道路建竣，往返两地就方便，不用担心错过快艇的班次。但是，这条大道建设工程已进行多年，到底何时才会真正竣工？



居民们希望，两地陆路通行之日快点来，不要让大家痴痴等了一年又一年，等到大家心都泠了！



（星洲日报．砂拉越．评论．作者：林柳菁）