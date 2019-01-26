交警到2中学教育学生及家长．无驾照没戴头盔罚 曼绒警方及陆路交通局（J P J）曼绒分局的执法官员今早兵分两路到甘文阁与斯里曼绒的中学展开“交通教育”检举行动，发现除了有学生没有驾驶执照却骑摩哆车到校上学外，更有家长知法犯法，没有戴头盔骑着摩哆车载孩子到校上课。

这名学生没有驾驶执照，而且没有戴头盔，结果被截查。（图：星洲日报）

（实兆远25日讯）曼绒警方及陆路交通局（J P J）曼绒分局的执法官员今早兵分两路到甘文阁与斯里曼绒的中学展开“交通教育”检举行动，发现除了有学生没有驾驶执照却骑摩哆车到校上学外，更有家长知法犯法，没有戴头盔骑着摩哆车载孩子到校上课。

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教育学生及家长守法

曼绒警区副主任钟武钦副警监接受本报访问时说，警方的行动不是针对某某学校，目的是要教育学生及家长遵守法律及爱惜生命。

他说，如果学生年幼无知，没有戴头盔骑摩哆车到校上课说的过去，那么知法犯法的家长，没有戴头盔骑摩哆车载着孩子到学校上课的行为，是不是应该受罚。

“人生没有第二回，不要为了方便而失去生命。这就是为什么我们今早要严厉执法，一律发出罚单，而不是如过去般只是给予警告。”

开9张罚单

他说，今早的行动分别在甘文阁的南华华中与斯里曼绒国中展开，个别开出了6张及3张罚单，违法的原因主要是没有驾驶执照及没有戴头盔。

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“这项活动会继续执行，警方会根据情报再决定到曼绒县内哪一个地区的中学执法。”

陈泽顺：校方支持执法行动

南华华中董事财政陈泽顺受询时表示，校方支持类似的行动，因为它达到两个目的，即惩罚违规者，以及教育了所有的学生。

“没有戴头盔、没有驾驶执照的情况一直都存在，校方在这之前还要求警方协助前来执法，但一段时间后，违法的情况再出现，让校方感到头痛。”

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他提醒学生与家长，生命最珍贵，不要为了方便，造成无法承受的后果。