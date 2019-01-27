砍伤潜水教练·警通缉嫌凶 （斗亚兰26日讯）警方通缉于本月24日在担波罗里甘榜基威砍伤澳洲籍潜水教练的嫌凶，并发布嫌凶的照片呼吁住在甘榜及附近的居民小心及留意。

警方发布涉及砍伤澳洲籍潜水教练的嫌犯照片，促请民众提防。

（斗亚兰26日讯）警方通缉于本月24日在担波罗里甘榜基威砍伤澳洲籍潜水教练的嫌凶，并发布嫌凶的照片呼吁住在甘榜及附近的居民小心及留意。

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斗亚兰警区主任朱巴哈林今日在文告促请民众若发现上身赤裸的陌生男子，马上联络查案官（088-791933/791966/791977）。

他说，嫌凶名字为Roy，菲律宾籍，无身份证件，年约30岁。

“嫌犯可能携带武士刀，大家千万小心，有任何情报务必通知警方。”

警方于24日下午约2时45分接到村民投报，在担波罗里甘榜基威发现一名外籍男子，浑身是血躺在泥石路上。

来自澳洲的伤者丹尼尔博荷斯（46岁）被嫌犯以武士刀砍伤，伤处包括头部及手，目前留医治疗。

朱巴哈林说，伤者与本地女子结婚后一直居住在甘榜基威，警方相信伤者与嫌犯起争执后被砍伤，伤者逃至40公尺外，不支倒下。

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警方以刑事法典324条文（以危险武器致伤人）角度调查此案。