陈丽丝．呯然心动法则 日本知名整理咨询顾问近藤麻理惠提出以心动为标准，决定拥有物的去与留，对于那些缺乏决断力的人而言，这“砰然心动”法则的确具有参考的价值。

日本知名整理咨询顾问近藤麻理惠提出以心动为标准，决定拥有物的去与留，对于那些缺乏决断力的人而言，这“砰然心动”法则的确具有参考的价值。

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前几天听新闻说，美国有人不只在收纳整理物件方面，就连处理感情也以此为准绳，这就未免让人为之捏一把冷汗。

世界上也许真有人能让伴侣永远“砰然心动”，但究竟是非常罕见吧？更多的关系，当激情归于平淡，依然能够相依，无非是因为亲情和恩情。

要想身边时时有个让你心动的人，只能不断去寻找能点燃你激情的人，不管对方是新人，还是旧人。寻觅的过程周而复始，那个曾经让你呯然心动的人去了，即便又迎来了一个能牵动你心的，但你的心终究有朝一日不再为之所动。

最终的结果是，即使是耗费了一辈子，还是落得像李清照在《声声慢》中所描绘般：寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。

其实就算是对没有生命的物件，有时我们也无法做到心动留之，无动于衷则弃之，我们会有务实的考量，例如对于一件曾经很喜欢的外套，现在虽然不喜欢了，但我们还是会想，也许还会用得着，于是就会让之至少暂时留着。

不管怎样，不管是什么法则，都不是为每个人量身订造，如果有人将之奉为圭臬，方方面面都将这一套落实到底，我想他一定是奇葩。