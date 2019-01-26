首届星洲教育奖101得主诞生·谢富年膺终身教育奖 2018年第一届星洲教育奖颁奖典礼星期五晚引爆！第一届星洲教育奖15个奖项组别共101位得主正式诞生，场面欢腾及盛大。

评审们领取感谢状后与刘伟强（中）合影。左起为阿斯兰、索南、林安忠、赵文耀、梁秋明、翁昌文、张裘昌；右起江华强、赖兴祥、张启扬、孔令龙、拉惹林南、邱天雄及黄康元。（图：星洲日报）

（沙亚南26日讯）2018年第一届星洲教育奖颁奖典礼星期五晚引爆！第一届星洲教育奖15个奖项组别共101位得主正式诞生，场面欢腾及盛大。

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李馥彦获年度教育家奖

来自教育界及其相关领域的101位得主中，双威集团创办人兼主席丹斯里谢富年荣膺终身教育奖，而双威教育集团及双威大学高级执行董事李馥彦，则荣获年度教育家奖。谢富年及李馥彦，在颁奖礼上双双从首相署部长拿督刘伟强手中接过殊荣。

星洲日报及《星洲网》联办

星洲教育奖是由星洲媒体集团旗下星洲日报及《星洲网》联办，目的在于肯定及尊重教育领域者，借此推动国家教育发展。

第一届星洲教育奖的赞助单位，包括ORANDO、宜美集团（e-beauty group）、Plaza Premium Gruop、Fine Paper Takeo、Skynet Worldwide；支持伙伴为实达城会展中心；该教育奖外部稽查单位为致同会计事务所（Grant Thornton）；策略伙伴为MAPCU、NAPEI。

此外，评审单位为凯翔税务咨询有限公司首席执行员兼首席评审孔令龙、Skills Johor有限公司执行董事拿督林安忠、精英大学华文教育及文化中心总监赖兴祥、教总主席拿督王超群、大马中小型企业公会会长拿督江华强、立肯（Erican）教育集团创办人兼执行董事拿督张启扬、执行副主席阿斯兰罕、巴生港口贸易物流集团（PKT）董事经理兼首席执行员拿督赵文耀、CQBreyer技术学院总经理拉惹林南，评审艾拉索南教授。他们也是座上宾。

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在部长刘伟强（右四）见证下，教育事业永续发展奖的得主丘邦亮（左四）及沈匀积（左五）从张裘昌（左三）手中领取殊荣。左起为梁秋明、翁昌文；右起谢念芳、邱天雄、黄康元及右五伯乐大学学院副校长（学务）韩慧敏。伯乐大学学院也同时荣获卓越教育机构奖。（图：星洲日报）

上述颁奖典礼位于实达城市会展中心（Setia City Convention Centre）举行，出席颁奖典礼人士尚包括致同会计事务所（Grant Thornton）资深合伙人许国文、高级执行董事盛绣雁、宜美集团董事经理张国顺、执行董事曲锾、Orando控股有限公司董事经理拿督黄伟俊、Plaza Premium Group董事宋国富、销售与市场行销主管罗振辉、实达城会展中心主管张国平、Fine Paper Takeo首席执行员钟贵铨、Skynet执行董事张美业、双威执行委员会成员潘斯里谢叔珍、双威集团总裁事务部执行副总裁谢延鑫、Sunway International Hotels&Resorts私人有限公司策略营运经理谢延善、大马企业促进会会长薛国诚、世华媒体集团董事邱甲坤、董事梁秋明、世华媒体有限公司（Media Chinese International Limited）主席顾问翁昌文、星洲媒体集团执行董事兼首席执行员黄康元、星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、星洲日报编务总监拿督卜佛海、世华多媒体有限公司首席执行员邱天雄、总经理（市场行销）谢念芳及高级经理（市场营销）颜民德。

“做人须有更高目标”

谢富年：可从中帮助社会

终身教育奖得主双威集团主席兼创办人丹斯里谢富年致词表示，这个奖项对他而言有特别意义，因为它印证了一个信念，即一个人必须有更高的人生目标，即通过有意义和充实的生活，从中帮助社会，而谢富年基金会在这些年投入了4亿令吉，惠及了2000多名学生。

“我很荣耀和谦虚地接收这个奖项，也感谢星洲日报和评审的肯定。”

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终身教育奖得主谢富年表示，这个奖项对他而言有特别意义，因为它重申了这个信念，即一个人必须有更高的人生目标，而这个目标是过有意义和充实的生活，并从中帮助社会。（图：星洲日报）

马须重大教育改革

另一方面，谢富年认为，我国需要进行重大的教育改革，以确保年轻人能在未来未知的快速科技变革中能做好准备。

为此，他促请政府成立相关教育委员会，其成员来自教育部、人力资源部、卫生部、妇女及家庭发展部、主要相关业者、公民社会、专家、青年团体等，而这是从综合与整体的视角负责监督知识领域的委员会，将确定制定的战略目标，监测实施计划及衡量成果。

中崛起助华校取得优越成绩

另一方面，他相信中国的崛起有助华校取得优越成绩。

“我虽然未曾读过华校，不会说中文，但我知道中文的重要性，为此我个人捐了2000万令吉予部份华校，然后我也获得政府的批准，在依斯干达双威耗资1500万令吉来建立新的华校。”

“我们必须在青年时期灌输正确和包容性价值观，因为这对我们的多元族群，多元宗教与多元国家与文化尤为重要，因为我们是一个国家，我们生活在一起。”

他感谢双威教育集团及双威大学高级执行董事李馥彦，带领与发展双威教育集团，使其每年蒸蒸日上，恭喜她今日获得年度教育家奖。

该奖项的受众对象包括私立大学、学院、专业培训中心、特教培训中心、技职培训中心、国际学校、学前教育、语言中心、特别技能协会、学术领导、教育服务支持单位如软件、硬件、活动策划、出版社、顾问、职业指导、教育基金会等。

第一届星洲教育奖赞助单位接领感谢状后与主宾刘伟强（右七）合影。左起为许国文、张美业、钟贵铨、张国平、梁秋明、翁昌文、张裘昌；右起黄伟俊、张国顺、曲锾、罗振辉、邱天雄及黄康元。（图：星洲日报）

独中及华小领导人纷出席领奖

出席领奖的独中及华小领导层包括巴生中华独中董事长蔡崇伟、马六甲培风独中董事会财政房有平、校长黄雪莱、坤成独中校长蔡莉莉、吉兰丹中华独中董事长叶翃瑚、砂拉越诗巫公教中学校长代表王喜添、吉华独中副校长许志明、沙巴崇正中学校长郑宝维、芙蓉中华中学董事长拿督张贤炳、校长蔡亲炀、大山脚日新华文独中董事会总务拿督杨云贵、居銮中华独中董事长戴国光、校长廖伟强、培南独中董事会总务陈德杰、董事会财政叶建成。

华小方面包括沙拉越州加帛福南小学校长黄守真、校董黄孝琪、吉隆坡志文华小校长黄宝虹、亚罗士打吉华学校校长江义峰、马六甲培风第一小学董事长杨秀崇、校长杨丽洁、怡保育才华小校长赖良华、董事长陈道恭、槟城钟灵学校董事长拿督斯里郭显荣、校长朱圣保、宽柔独中董事符传曙、校长郑美珍、士毛月新民华小董事长林进权、波德申中华中学董事长莫泰波、校长张永庆、亚庇中华华小董事长拿督周惠卿、董事黄利嘉、玻璃市加央群益华小董事长陈昱铭、彭亨州关丹林明华小副董事长周国良及校长颜丽婷。

拉曼大学（UTAR）副校长（国际与学术发展）尤芳达、拉曼大学学院院长李仕伟、新纪元大学学院校长莫顺宗、伯乐大学学院校长丘邦亮、多媒体大学副校长（国际与学术发展）何振光、升达学院院长首席执行员蒋玉莲、Methodist CollegeKuala Lumpur首席执行员梅玉丽、双威学院私人有限公司执行董事张怡成、彩虹出版集团公司执行主席兼集团董事经理拿督沈钧积、韩江传媒大学学院企业联系经理王懿琳、YPC国际学院院长兼董事拿督纽奥尔、Asia Pacific University的爱霍华也出席领奖。

百年学校获奖学校与嘉宾合照。左起为加帛福南小学校长黄守真、校董黄孝琪、吉隆坡志文华小校长黄宝虹、亚罗士打吉华学校校长江义峰、马六甲培风第一小学董事长杨秀崇、校长杨丽洁、怡保育才华小校长赖良华、董事长陈道恭、槟城钟灵中学董事长拿督斯里郭显荣、校长朱圣保、世华媒体执行董事梁秋明、世华媒体主席顾问翁昌文、张裘昌、刘伟强、黄康元、邱天雄、谢念芳、宽柔独中董事符传曙、校长郑美珍、士毛月新民华小董事长林进权、波德申中华中学董事长莫泰波、校长张永庆、亚庇中华华小董事长拿督周惠卿、董事黄利嘉、加央群益华小董事长陈昱铭、彭亨关丹林明华小副董事长周国良及校长颜丽婷。（图：星洲日报）