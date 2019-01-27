“再回头也不要 是气话”·黄勤如促福州公会归队 （亚庇26日讯）沙巴及纳闽福州联合总会会长拿督黄勤如表示，他曾发表的“再回头也不要”（指亚庇福州公会）言论只是气话，并呼吁福州公会秉著福州同乡的团结精神，再次申请加入总会。

亞庇福州十邑同鄉會主席鄭友惠（右五）贈送紀念品給沙巴及納閩福州聯合總會會長黃勤如（左五）。

（亚庇26日讯）沙巴及纳闽福州联合总会会长拿督黄勤如表示，他曾发表的“再回头也不要”（指亚庇福州公会）言论只是气话，并呼吁福州公会秉著福州同乡的团结精神，再次申请加入总会。

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据报道，黄勤如于本月20日在屏南同乡会新春联欢晚会上，针对福州公会第2次申请退出沙巴及纳闽福州联合总会一事发表谈话时表示，就算福州公会再次申请加入总会，他也不愿意接受。

黄勤如昨晚在福州十邑同乡会举办的新春联欢会表示，他之前的谈话是“一时冲动”，并以“儿子”来比喻属会对总会的关系。他强调，各属会不应纠结于过去的纷争，并欢迎亚庇福州公会重返总会。

成立公会非为了‘斗’

“我们成立公会并非为了‘斗’，我们要把公会搞好，过去的事情就不要再讲了。”

他表示，同乡会的成立是为了帮助同乡，为同乡提供拼搏的平台。

另外，黄勤如建议由总会每年主催的传统佳节庆典活动，由各属会轮流承办；至于经费问题，则互相配合及解决。

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目前，总会共有8个属会，包括亚庇福州十邑同乡会。

郑友惠：注册局证明合法

福州十邑同乡会 无需改名

福州十邑同乡会主席郑友惠强调，该会获得社团注册局致函表明是合法团体，公会名称也获法庭准许，无需修改。

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郑友惠昨晚在新春联欢会表示，福州公会日前退出沙巴及纳闽福州联合总会，并怪罪该会没有遵照社团注册局法令。对此他反驳如果该会真的违反法令，早就被吊销执照。

寻找折衷方法

郑友惠解释说，总会成立之初，有关福州十邑同乡会的名称问题就被提出，各单位同意给一周时间寻找折衷办法，但是不到一周，福州公会就宣布退出总会（首次退出），因此他认为这问题没有必要讨论。

他表示，福州公会不久后重返总会，并在一次会议上提出，若社团注册局致函说明福州十邑同乡会的名称没有问题，就不予以反对。

已获证明公函

“我们会见了社团注册局最高领导层，该局致函表示我们是合法团体，名称也没有不妥。”

郑友惠指出，福州公会也曾提出要求，指福州十邑同乡会须获得法庭的翻译官认同该会的英文和国文翻译是正确及没有不妥，他们才接受。对此，他指出，该会已经获得有关信函。

“我不明白福州公会为什么要针对我，一心要把我推倒。”

郑友惠表示，尽管福州公会退出总会，但其余8个属会将团结一致，支持总会长拿督黄勤如的领导。