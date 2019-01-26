王银莺：过年不必花大钱 我虽然有一份可以养得活自己的职业，但也因为生活中用钱的地方多，为了能省则省，每年春节置办年货，我都交给自己一门功课──把最少量的钱发挥到最大值。

我虽然有一份可以养得活自己的职业，但也因为生活中用钱的地方多，为了能省则省，每年春节置办年货，我都交给自己一门功课──把最少量的钱发挥到最大值。

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这个任务，说难不难，说易不易。春节期间家里的茶几上，既不能因为少了零嘴肉干而显得寒碜，又要确保荷包不会因为过一个年而受重伤。



为了把这门功课做好，平日出门逛街，我就游目四顾，留意各种物价，一遇到便宜的，马上入手。



像买新年衣。我早在去年中商场进行达雅节大减价时，就买了两件。一件原价100令吉，折扣到来40令吉；另一件70令吉，折扣到来30令吉。往年我都只买一件，今年难得遇到合眼缘又价格适宜的，便多买了一件。



新鞋也是那时候买的，打了五折。



头发不长，去住家式理发店修平就好。如果光顾外面的发廊，不说已经加价，单剪个头发至少就要去掉三五十令吉。我家那位芳邻，刚刚去电染了三千烦恼丝，结果七百多块钱就长了翅膀。



至于蜜饯零嘴糕饼等年货，尽量货比三家。

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我知道肯雅兰有一间店，卖的蜜饯比人便宜。同样的糖果酸梅，别家100克要五六令吉，他只卖三四令吉。既然商家乐意薄利多销，我也自然乐意捧场。选了五六样，每样两三百克，花了五十令吉不到，刚刚好装满那些小瓶小罐。



再来，就是和婆婆“公私”。有些零嘴一大包，自家消耗不了，我就拿一半分给婆婆，再去婆婆那边拿些过来，东拼西凑出十来样，端上桌招呼客人。够了。



好在今年肉干没起价，谢天谢地。但我最爱吃的那个品牌腰豆，每公斤却涨了8令吉。肉痛。



最省不到钱的要数张罗年菜了。我厨艺不行，年年除夕团圆饭，只能到酒楼叫外卖，大概要花两三百块。一年一度嘛，该大方时还是要大方。

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至于烟花爆竹这些烧钱的玩意儿，老娘就不掺和了。夜里搬张凳子坐在院前，抬头仰望45度，看别人家放就好。



凑合凑合下来，我们一家四口的年，也过得有滋有味。



（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：王银莺）