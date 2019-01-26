涉狮城4.5亿黄金骗局‧马女董事控欺诈交易 狮城一家黄金投资公司被指吸引超过2000人投资“黄金回购计划”，赚近1亿5000万元（约4亿5450万令吉），继两名董事去年被控后，大马国籍女董事昨在大马落网，今早被控。

（新加坡26日讯）狮城一家黄金投资公司被指吸引超过2000人投资“黄金回购计划”，赚近1亿5000万元（约4亿5450万令吉），继两名董事去年被控后，大马国籍女董事昨在大马落网，今早被控。

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《新明日报》报道，警方昨晚发表文告透露，商业事务局针对黄金投资公司The Gold Label私人有限公司展开调查，至今已经逮捕3人。

两名董事黄凯兴（47岁）和伊瑟拉‧鲁道夫（59岁）已在去年10月24日被控，指他们在2009年12月至隔年10月之间进行欺诈性交易，触犯公司法令。

大马警方昨天协助新加坡在马来西亚逮捕第三名女董事，44岁的侯素凤今早面控，案展3月14日进行审前会议，她目前获准以2万元保释。

无法履行承诺清盘

调查揭露，公司吸引超过2000名投资者，赚近1亿5000万元，结果因为无法履行承诺而被债主申请清盘。

据悉，当中损失最多的投资者亏了将近2万元。

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据之前报道，这家黄金投资公司成立于2009年4月，经营约一年半后，在2010年11月被列入金管局的投资者警惕名单，当时已因周转不灵而委任清盘人进行自愿清盘，公司当时已经运作至少一年。（人名译音）

曾涉无照收4亿定金入狱

女董事也涉在大马收取超过4亿令吉“投资额”，两年前已在当地被判入狱。

大马媒体在2017年报道，侯素凤当时因无照收取4亿令吉定金，被判入狱5个月，公司另一名董事刘俊奇则被判监4个月，两人也各被罚款100万令吉。

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不过，法官允许暂缓刑期，等待案件上诉至当地高庭，但之后没有报道说明上诉结果。