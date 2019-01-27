赵占：不符市场需求·沙数千房屋滞销 （斗湖26日讯）沙巴数千房屋滞销，市场陷入供过于求的窘境，是因为有关房屋项目不符合人民的需求。





（斗湖26日讯）沙巴数千房屋滞销，市场陷入供过于求的窘境，是因为有关房屋项目不符合人民的需求。

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副首长兼地方政府及房屋部长拿督赵占山巴贡提醒发展商，建造符合本地买家需求及有能力负担的房屋。

他敦促发展商提供“价格合理、地理位置适中、附有公共设施且交通方便”的房屋，才能吸引买家，也不会出现数千新建房屋滞销的情况。

赵占今日为斗湖D'Bayan Fruits Garden公务员房屋第二期项目主持推介礼后，在新闻发布会这么表示。

他认为发展商在推出发展计划之前，可先与房屋部商讨，以免将来建造的房屋因不符合市场需求而滞销。

“买家的要求自然是合适的位置，标准的建筑材料及增值空间。”

发展商疑擅加收费

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赵占说，房屋部过去接获不少来自买家的投诉，指发展商在未告知的情况下，增加额外收费，因此他将作深入调查。

D'Bayan Fruits Garden公务员房屋第二期项目共建造78个单位，预计2021年完工。