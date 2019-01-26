陈祈福母亲举殡‧节约8.8万捐41团体 海鸥企业有限公司总经理陈祈福令堂陈门杨氏玉叶老太夫人，于本月22日晚安然与世长辞，享寿积闰八十有四，其灵柩于今早在家属与亲友护送下，移柩前往雪州巴生六支仙境山庄风景墓园，入土为安。

世华媒体代表致祭，前排左起是关金芝、李美玲、郭富广及戴祖祥，后排左为罗文艳。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生26日讯）海鸥企业有限公司总经理陈祈福令堂陈门杨氏玉叶老太夫人，于本月22日晚安然与世长辞，享寿积闰八十有四，其灵柩于今早在家属与亲友护送下，移柩前往雪州巴生六支仙境山庄风景墓园，入土为安。

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杨玉叶老夫人嫔归福建省永春县五里街店前陈人氏，她平生为人笃实忠厚，相夫教子，素著贤声，处事和谒可亲，谦恭有礼，深受晚辈及友好的尊重与爱戴。杨玉叶老夫人与夫婿已故陈建华育有4男2女，内外孙等，一门俊秀，栏桂腾芳，在社会领域各有所成。

另一方面，陈府秉承先母庭训，居丧不忘社会公益，特节约8万8000令吉捐献予41个团体，包括巴生兴华中学、巴生兴华中小学校友会、巴生兴华中学家教协会、巴生滨华二校董事会、巴生滨华二校家教协会、巴生滨华一校家长教师协会、巴生滨华小学一校董事会、巴生滨华中学董事会、滨华中小学校友会、雪兰莪巴生滨华中学家教协会、雪隆华校董事会联合会、巴生中华女校董事部、巴生中华独立中学、巴生光华独中、雪兰莪巴生友智俱乐部、福爱之家/马来西亚爱关怀基金会顾问理事福爱志工团、巴生区居民协会联合会、巴生园居民协会、巴生卫星市居民协会暨UPKU巡逻队、双溪槟榔民防部队、巴生卫星市圣云坛、巴生皇城道教联合会、忠义堂（巴生夏巴工业区民）、巴生加埔路二支半川灵宫、巴生张圣宫、巴生福建会馆、雪兰莪永春会馆、雪兰莪桃园俱乐部、马来西亚茶业商会、马来西亚厦门总商会、巴生中华总商会、雪兰莪滨海中华总商会、雪隆贩商公会联合会、巴生滨海小贩商业公会、巴生公市各业商会、海鸥亲善会、巴生滨海老友联谊会、巴生滨海凤凰友好联委会、雪隆陈氏书院宗亲会、巴生滨海陈氏宗亲会及马来西亚陈氏宗亲总会。

由于杨氏长男陈祈福平时交游广濶，对教育与社会公益贡献良多，其令堂举殡之时，前往执绋与送殡的亲朋戚友社会贤达，教育与华团领袖等众多，可谓素车白马，极尽荣哀。