林冠英：推卸欠债责任‧“彭政府偷吃联邦被骂” 财政部长林冠英促请彭亨州政府理智一点，应该先承认的确欠债高达32亿令吉的事实，不要把责任推卸给联邦政府。

（吉隆坡26日讯）财政部长林冠英形容彭亨州政府把该州债台高筑的责任推卸给希盟政府为“他们偷吃，但我们被指责”，这是很不合理的做法。



他促请彭亨州政府理智一点，应该先承认的确欠债高达32亿令吉的事实，不要把责任推卸给联邦政府。



他说，该州若坚持截至去年杪拖欠中央政府的债务只有7亿6000万令吉，尤如是“试图拉直湿线”（menegakkan benang yang basah）。



“彭州于2014年的债务已经逾28亿100万令吉，这数字是来自国阵政府时的财政部，并且经过总稽查署的查核，我不知道7亿6000万令吉的数字从何而来？”



他于今日出席大马皇家关税局主办的世界关税日后，会受询及彭亨前州务大臣安南耶谷声称他任内的债务不超过7亿令吉，而且一些有关天灾救援和水供的债务理应由联邦政府承担，但却“进了州政府账”的问题时，如是指出。



“该州自2014年起就是欠债最高的州属，不是今年或2018年才有的事，该州的债台自前朝国阵政府就开始，为何当时彭亨州政府不与联邦政府解决？当时不怪罪联邦政府，现在才来把责任推给新的联邦政府？他们同样是国阵的。”