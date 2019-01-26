关税局加强安全防走私．林冠英：拨款增购76扫描器 财政部长林冠英说，财政部已经批准巨额拨款给大马皇家关税局提升和增购76台扫描仪器，以通过“非侵入式检查”科技加强我国主要出入境的安全和防堵走私活动。

（吉隆坡26日讯）财政部长林冠英说，财政部已经批准巨额拨款给大马皇家关税局提升和增购76台扫描仪器，以通过“非侵入式检查”科技加强我国主要出入境的安全和防堵走私活动。

广告

他说，该部也批准了一笔拨款用以购买巡逻艇，以加强关税局对国家边界水域的控制。

他指出，政府一向重视关税局的设备，包括拨款给它添购新扫描仪和巡逻艇，所有采购都是按照能干、可靠及透明（CAT）原则的公开招标进行。

采购价太高或租借

他于较后举行的新闻发布会上受询及拨款总额时表示，不会公布有关金额。

“这是因为采购将通过公开招标进行，我们要得到最好的价格，与此同时，我们将会展开‘征求建议书’的程序，以便一旦采购价太高，我们可以考虑租借的方式，这可能更值得或符合政府的能力，因为维修、保养和提升的费用由对方承担。”

林冠英说，无论如何，政府会评估有关的条款和条件后再做最后的决定。

广告

他指出，关税局将会分阶段添置扫描仪器，及安装在全国的主要出入境处，希望可以在今年之前完成。

“其中包括了货柜扫描仪，这是采用先进科技的仪器，但价值不菲，对政府而言是昂贵但有必要的投资，以确保出入境处安全。”

出席者包括财政部副部长拿督阿米鲁丁、关税局总监拿督斯里苏博马廉、副总监（国内税收）拿督峇迪阿都哈林及副总监（执法）拿督阿兹玛等。