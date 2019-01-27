王鸿俊：再向联邦请款·哥打马鲁都防洪势在必行 （亚庇26日讯）农业及食品工业部长拿督王鸿俊指出，该部门透过水利灌溉局向联邦政府申请1亿5600万令吉拨款，充作哥打马鲁都万劳河防洪计划，惟迄今联邦政府仍未批准相关拨款。





一场大雨造成哥打马鲁都多个甘榜变成泽国。小图副首长马迪乌斯（前排左）前往哥打马鲁都疏散中心探望水灾灾民。

（亚庇26日讯）农业及食品工业部长拿督王鸿俊指出，该部门透过水利灌溉局向联邦政府申请1亿5600万令吉拨款，充作哥打马鲁都万劳河防洪计划，惟迄今联邦政府仍未批准相关拨款。

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“这项拨款申请属于第十一大马计划第一项启动计划，防洪范围包括丹迪镇与马鲁都镇。”

“我们（沙巴农业部）将纳入第五项启动计划，再向联邦政府提呈拨款申请，为了确保人民民生受到保障，是项防洪工程势在必行。”

王鸿俊就哥打马鲁都经常发生水灾课题，这样表示。

防洪工程自从1984年第四大马计划便进行，在有关工程下的防洪范围涵盖朗观河、万劳河、拉萨河、达拉勿海口、实拉冰河及文贡河。

上述河道防洪工程成效显著，把相关地区的淹水情况从原来耗时2周退水改善到只需2天积水便能消退。

河道渐浅易发生水灾

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王鸿俊指出，津纳隆河、万劳河及丹迪河道渐浅，因此容易发生水灾。其中津纳隆河必须优先施工，以便降低水灾发生的几率；另一方面，万劳河道则需要拉直，以免重复发生水淹甘榜丹布和甘榜哥打马鲁都拉玛事件。

他指示，沙巴水利灌溉局采取主动清通季候排水沟，以避免雨季时发生闪电水灾。

古打毛律河道挖沙石

此外，他表示，古打毛律河道沙石挖取特别工程将在所有承包商符合政府制定的条规后动工，以清除当地因地震导致的累积沙石。

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“上述地区的挖河沙工程主要是解除古打毛律的水灾。”

王鸿俊已指示沙巴渔业局候命，随时准备支援哥打马鲁都发生的水灾，哥打马鲁都和古打毛律渔业分局均拥有快艇，依据状况提供援助。

淹水断路被困

马迪乌斯转探望灾民

原本要到必打士甘榜西努卡出席民统党大会的副首长兼民统党主席拿督斯里马迪乌斯登敖因为淹水交通中断而被困在路上，令他临时改变行程，前往疏散中心探望哥打马鲁都的水灾灾民。

15甘榜淹水551人疏散

马迪乌斯前往哥打马鲁都甘榜罗东的哈杜礼堂，慰问住在疏散中心的灾民，并送上赈灾品以减轻灾民的负担。

他在聆听最新汇报时，得悉哥打马鲁都共有15个甘榜淹水，551人被迫紧急疏散。

马迪乌斯之后前往哥打马鲁都县议会办事处，了解河床水位上升情况，其中邦葛河（Sungai Bongon）已达危险水平，水位8.40公尺；万劳河则达到7.05公尺的警戒水平。



