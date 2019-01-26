林冠英：达54亿‧去年SST税收胜预期34% 财政部长林冠英说，该部放眼在2018年9月1日到12月31日征收40亿令吉的销售与服务税（SST），但关税局却成功征收到54亿令吉，超越目标34%。

林冠英（中）展示关税局打击走私香烟和酒的海报。左是苏博马廉，右是阿米鲁丁。（图：马新社）

（吉隆坡26日讯）财政部长林冠英说，该部放眼在2018年9月1日到12月31日征收40亿令吉的销售与服务税（SST），但关税局却成功征收到54亿令吉，超越目标34%。

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他说，落实SST对物价的影响或涨幅比消费税（GST）时期低。

去年CPI微增1%

他指出，根据大马统计局公布的数据，我国去年12月的消费者物价指数（CPI）上升0.2%，而去年整年微增1%，是近9年来最低。

他于今日出席大马皇家关税局主办的世界关税日后，在新闻发布会上说：“这肯定是因废除了GST并以SST取而代之，价格上涨并不像GST时那样糟糕。”

他说，有人担心实施SST后令税收大减，但事实却相反，去年后4个月收取的SST税收超越了目标的34%，成果令人鼓舞。

他希望关税局能再接再厉，不仅是征税，也要加强执法，以便减少走私香烟和酒的活动，进而协助提高政府的税收。

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林冠英说，尽管去年整年的CPI只微增1%，是近9年以来最低，但政府知道有些货物的价格高于水平的问题。

他说，内阁关注这个问题，国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁将在两个月内对此事进行研究，看看可以采取哪些措施来确保CPI的总体增幅反映在真正的物价。

物价受控增幅比GST低

“我将会协助贸消部长进行此任务，以便确保物价上涨的情况受到控制，我们不否认物价上涨，不像前朝政府说GST令物价下降，我们不会这样做，我们说物价受到控制，增幅比实行GST时更低。”

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他指出，政府致力确保生活费在受控制的水平，而为了减轻B40低收入群体的负担，政府将于本月28日发放2019年第一阶段的人民生活援助金。

“政府是根据旧有的数据库发放给符合资格者，所以他们不需要做什么，只须等待钱转入他们的银行户头。”

住政府医院者才符资格

为何说mySalam破坏公共卫生制

林冠英驳斥反对党指称，B40全国保障计划（mySalam）威胁公共卫生制度的说法。

他解释，因为只有住进政府医院者符合资格，对于反对党指这将影响政府医院或破坏公共卫生制度的说法感到不解。

“可能会发生的是，更多人到政府医院，但B40现在也是到政府医院寻求治疗，所以没有差别。”

助无能力买保险B40群

“这是政府为了帮助无能力购买医药保险和回教保险的B40低收入群推出的计划，我不明白为什么反对党反对这项崇高的努力？”

首相敦马哈迪本月24日推介B40全国保障计划，从2019年1月1日起，希盟政府将为B40群体提供总值20亿令吉的免付费国家健康保险计划。

B40群体若生病（36种疾病）进入政府医院，患者可一次过获得8000令吉的保障，受保者在政府医院治病期间每天可获50令吉的住院补贴，最高可领取14天或700令吉。