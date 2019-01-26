张裘昌：教育机构新标竿·得奖者彰显奋斗成果 世华媒体集团执行董事兼行政总裁张裘昌说，星洲媒体集团不只为第一届星洲教育奖各奖项得主的成功感到庆贺，而且从本届起，奖项得主的诞生也彰显大家辛勤的奋斗与成就，因你们为此行业树立了新的标竿，并为国家带来正面的贡献与成长。

张裘昌：星洲教育奖的设立是为了表扬具有成就、有模范的教育机构。（图：星洲日报）

（沙亚南26日讯）世华媒体集团执行董事兼行政总裁张裘昌说，星洲媒体集团不只为第一届星洲教育奖各奖项得主的成功感到庆贺，而且从本届起，奖项得主的诞生也彰显大家辛勤的奋斗与成就，因你们为此行业树立了新的标竿，并为国家带来正面的贡献与成长。

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他在2018年第一届星洲教育奖颁奖典礼上，恭贺第一届星洲教育奖各组别奖项的101位得主。

他说，“再穷不能穷教育”是一句华社非常熟悉的话，正恰如其分地反映了星洲媒体集团众多读者心中的价值观。

打造马成一站式教育中心

他指出，星洲教育奖的设立，就为了表扬这些具有成就、有模范的教育机构，此奖旗下的15项类别奖项，旨在表彰为马来西亚本土及国际所塑造的教育机会，并作出了巨大贡献的教育机构，以致力将大马打造成本区域一站式教育中心。

他说，已故南非领袖曼德拉最有名一句语录，是“教育是改变世界最有力武器”，让我们大家一同将这武器，打造成更强大有力武器，以建设和成就一个更伟大的国家和世界。

他也感谢评审团，要从这么多的参与单位中审阅和评估优胜者，是一项不容易任务。

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张裘昌说，星洲媒体集团过去推动和推出了学生刊物及华校筹款年度活动，以为全国的华校进行筹款，而且也在相关机构支持与参加之下，通过星洲教育基金来协助有资格的年轻学子享有免费的教育。

他表示，第一届星洲教育奖于2018年6月作出了推介，这是集团为社会服务，以及致力于改善一个更美好的未来所付出的持续努力之一。

出色教育服务打造良好社会

他说，由于对社会拥有较深认识，在此基础的支持下，星洲向来希望并致力于塑造一个更良好及更高教育程度的社会，以便能发挥服务读者群的功能角色。

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他坦言，只有成为出色的教育服务供应单，才能进一步实现上述目标，而我们也承诺协助落实这样的卓越教育服务，同时也栽培未来将会为国家建设与发展作出贡献的人才。

他说，大家必须承认未来的就业市场，将从现有面貌产生巨大变化；根据由世界经济论坛发布的2018年就业前景报告，在人工智能影响下，工艺技术上的突破将迅速改变人们执行的工作、机器的操作及演算法。

“全球市场正在发生重大转变，全球平均技能稳定性、执行工作所需的核心技能比率保持不变，预计约为58%，意味着2018至2022年期间均转移率，是42%，这太吓人了。”

他说，在国家面临这些挑战之际，那些能够在就业市场栽培人才，且能让这样专才能适应存活下来的教育机构，才算是有意义的机构。