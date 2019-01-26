教育能释放人类潜力·刘伟强：错误使用成残酷镇压 掌管法律事务首相署部长拿督刘伟强认为，教育就像法律一样，能够解放人民，释放人类自由和潜力的有力工具，但被错误的人错误使用，那它可能是一种残酷的镇压。

刘伟强认为，教育就像法律一样，能够解放人民，释放人类自由和潜力的有力工具，但被错误的人错误使用，那它可能是一种残酷的镇压。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）掌管法律事务首相署部长拿督刘伟强认为，教育就像法律一样，能够解放人民，释放人类自由和潜力的有力工具，但被错误的人错误使用，那它可能是一种残酷的镇压。

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刘伟强觉得，教育必须作为良好使用，这是非常重要的，因为有些受过教育的人没有正确使用这些教育，如科学家制造了原子弹并投放在日本长崎与广岛，有些人还继续制作核弹，这像在国内见识到的，有些受教育的群体错误执政，挪用公共资源来破坏与压制我国的环境。

善用教育发展国家

他出席在实达城市会展中心（Setia City Convention Centre）举办的星洲教育奖颁奖典礼致词时，促请大家以有意义的方式善用教育，一起帮助发展国家，思考眼前的许多挑战与给予解决方案，并从中进行创新，解决我国面对21世纪的气候变化，现代教育和现代基础设施发展的挑战与问题。

刘伟强说，建设一个国家除了拥有自然资源，也需人力资源，而人们也不会惊讶拥有丰富自然资源如石油与天然气的国家，仍在解决教育的基本问题。

“我们南端的国家没有石油和天然气等自然资源，却能成为与美国和西方国家相提并论的一流国家，而我们真正要做的是要投资人力、人才及专业人士。”

谈起自身教育时，刘伟强坦言，自己并非来自富裕的家庭，其父亲在1930年从中国南来从事劳动工作，接着在1940年二战时期在山打根遭到囚禁，随后获释，再与当地女子结婚，生下了11名孩子。

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“父亲一直告诉我们要努力读书和获得适当教育，因为父亲知道教育是很好的平衡器，能改变现有的情况，而我们家里多数人读了学院或大学，我的兄弟姐妹和孩子也成为律师和医生，收入相当稳定。”

勉励未获奖者勿放弃

对于还在教育界努力打拼的教育工作者，他坚信那些追求知识与资讯的人，日后都有卓越的机会，为此他勉励那些还未获奖，仍在这条道路的大家切勿放弃，因为成功是吸引力法则，需要勤奋、承诺、奉献及热忱。