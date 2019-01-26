巴西大坝崩塌河淹没民居‧9死300人失踪 巴西东南部一个矿场大坝崩塌，大量带铁矿废料的泥浆流出，至今酿成至少9人死亡、约300人失踪。总统博尔索纳罗对事件感到悲痛，指派3名内阁部长到了现场了解最新情况。

（图：美联社）

（巴西26日讯）巴西东南部一个矿场大坝崩塌，大量带铁矿废料的泥浆流出，至今酿成至少9人死亡、约300人失踪。总统博尔索纳罗对事件感到悲痛，指派3名内阁部长到了现场了解最新情况。

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事发当地时间周五，涉事矿场大坝位于米纳斯吉拉斯州。初步资料显示，事发时约100万立方米含铁矿废料的泥浆流出。救援人员通宵进行搜救工作，估计伤亡人数会上升。

当地电视台的新闻片播出当堤坝崩塌时，人们都慌忙逃命。流出的矿渣横扫布鲁玛基纽部份市区与邻近的社区，淹没淡水河谷矿产公司当地办公室、民宅与车辆。消防员指出，由于灾区被大量山泥掩盖，道路中断无法通行，必须出动直升机救出被困居民。

米纳斯吉拉斯州政府指事发当时有427名淡水河谷员工在矿场，其中279人获救，约150人失踪，许多失踪者当时正在吃午饭，不料宿舍餐厅遭到泥流淹没。

淡水河谷矿产公司执行长施瓦兹曼感到非常遗憾，也担心此事会成为“可怕的人间悲剧”，请求受灾户与巴西社会的原谅。施瓦兹曼指正持续监控其他水坝以防不测，并尽力救助灾民。

淡水河谷矿产公司2015年亦发生矿场水坝溃决，导致超过6000万立方公尺洪水泥流冲入周边区域，造成19人死亡，数百人无家可归，被认为是巴西最惨的环境灾难。（路透社／美联社照片）