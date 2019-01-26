李馥彦：喜欢学习与教书·深信教育可改变人生
2019-01-26 19:31
李馥彦：喜欢学习与教书·深信教育可改变人生
2018年第一届星洲教育奖年度教育家奖得主李馥彦发表得奖感言时说，她喜爱知识，同时也喜欢学习与教书，而她深信在教育力量的影响下，人们的生命正产生正面积极的改变。
（沙亚南26日讯）2018年第一届星洲教育奖年度教育家奖得主李馥彦发表得奖感言时说，她喜爱知识，同时也喜欢学习与教书，而她深信在教育力量的影响下，人们的生命正产生正面积极的改变。
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她说，机会是无限的，一个人无需成为世界领袖以改变世界，但却可从栽培和塑造未来世界领袖的努力做起。
“我为自己加入丹斯里谢富年机构，并能参与他领导教育事业的信念而感到庆幸。”
她透露，双威学院成立于1987年，如今已发展成为双威教育集团旗下16所高教学府之一，所有教育机构都由丹斯里谢富年基金会（JCF）管辖，而旗下的学子从入学的第一天到投入社会信心满满地面向世界，这是最令她感到振奋的事情之一。
感激谢富年续推动优质教育
对于这些，她感激创办了双威教育集团的谢富年，而今天丹斯里谢富年基金会拥有4亿零200万令吉盈余，这笔款额除了充作奖学金用途，也资助在研究经费上，以继续推动优质的教育。
她说，过去16年来双威教育集团及丹斯里谢富年基金也与星洲教育基金配合，为无数的年轻男女提供前景明亮的教育机会；对此她感谢评审团，让她脱颖成为第一届星洲教育奖年度教育家奖的得主。
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文章来源：星洲日报·2019.01.26
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