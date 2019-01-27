小路被征用公寓进出口·Formosa居民不满高庭裁决 （兵南邦26日讯）Formosa花园居民不满高庭没有彻底考量安全问题，便裁定The Gardens高级公寓发展商Marvelgold合法征用Formosa花园相接的道路（Lorong Formosa B），作出公寓的进出口。

Formosa花园居民不满高庭判决，要求有关当局重新审视有关道路的安全性，以免发生不必要的麻烦与悲剧。

（兵南邦26日讯）Formosa花园居民不满高庭没有彻底考量安全问题，便裁定The Gardens高级公寓发展商Marvelgold合法征用Formosa花园相接的道路（Lorong Formosa B），作出公寓的进出口。

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Formosa花园居民代表菲道斯莫哈末今日在新闻发布会上，认为有关裁决不仅对Formosa花园居民不公，更忽视The Gardens多达497户居民的安全。

Formosa B道路狭窄

菲道斯指出，The Gardens“通往”Formosa B的道路，异常狭小，来往车道若同时出现四驱车甚至罗里，必须一方让路，才得以通行。

“而且，此道非直路，须在非常短又窄的空间内，拐弯再拐弯才能通去The Gardens，试问这样的‘路’可被视为合格及安全呢？”

交接处有多座电塔

菲道斯说，最关键的是，两地交接处有多座高压电塔，因此才导致有关通道如此狭小，车辆必须小心驾驶才能避免不碰到电塔。

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“意外的事很难说，不是说小心就可以避免，我们要防范未然，不是睁一只眼闭一只眼。重点是，沙电（SESB）早在2016年11月2日发出通函，基于安全，他们反对有关地段被征用为交通道，为何当局和法庭不采纳沙电的意见？”



避开高压电塔

Mahkota花园路 最适合

菲道斯说，据兵南邦县议会批准的发展图仄，The Gardens的出入口是Mahkota花园路，是一条避开高压电塔的安全路线。

他也说，一名协助调解此事的州议员告诉他，The Gardens征用Formosa B路只是“权宜之计”，目的是让兵县议会尽快发出入伙证。

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短暂征用Formosa B路?

“他们的理由是，The Gardens只会征用两个月（Formosa B路段），直到通往Mahkota花园的道路被开拓。但，没有‘黑字白纸’，你要我们怎样相信？”

“我们认为，若只是区区两个月就能开拓新路，那为何不能等到开拓新路后，发展商再依法申请入伙证呢？”

“我们不希望事情演变到最后，变成强征Formosa B路作为The Gardens的出路口，其余的事情就不了了之！”

Farmosa发展商将上诉

日前，高庭法官拿督马丁麦林依当裁决The Gardens发展商合法征用Formosa B路作出公寓的进出口，并谕令第二辩方，即Formosa花园发展商Unsur Pancar移走围篱和屏障以及停止对Marvelgold的阻碍，并允许Marvelgold使用有关路段。

据悉，Unsur Pancar（Farmosa花园发展商）将针对此案提出上诉。

The Gardens有500个单位，其中497个单位已卖出。买主因The Garden迟迟无法获得入伙证感到十分忧虑，寻求多名人民代议士协助，也曾报警求助。