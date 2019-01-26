终结30年纷争‧希腊确认邻国更名北马其顿共和国 希腊国会周五通过确认邻国马其顿改国名为“北马其顿共和国”的法案，结束30年就使用“马其顿”一字的争拗，同时为马其顿加入欧盟和北约铺路。总理齐普拉斯称国会通过议案是历史性一天，指他们为巴尔干半岛揭开新一页。马其顿早已通过相关法案，总理扎埃夫在推特贴文祝贺希腊通过法案。

（希腊‧雅典26日讯）希腊国会周五通过确认邻国马其顿改国名为“北马其顿共和国”的法案，结束30年就使用“马其顿”一字的争拗，同时为马其顿加入欧盟和北约铺路。总理齐普拉斯称国会通过议案是历史性一天，指他们为巴尔干半岛揭开新一页。马其顿早已通过相关法案，总理扎埃夫在推特贴文祝贺希腊通过法案。

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法新社报道，300议席的希腊国会经表决后，有153席议员同意马其顿更改国名。

欧洲联盟执行委员会主席容科和欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼在联合声明中指出：“我们热忱欢迎正式签署的关键下一步。”欧洲理事会主席图斯克则说，两国已完成了“不可能的任务”。

希腊本周有关反对法案的示威演变成冲突，周四晚警方施放催泪弹驱散国会外的示威者，周五亦有民众冒雨在国会外抗议。他们很多人不满马其顿改国名后仍使用“马其顿”一字。图为反对名更名的希腊议员在表决期间举行标语，上书：“不要怪罪民主”。