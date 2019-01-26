曼谷空气充斥重金属‧无人机喷化学剂除污 泰国研究人员发现，首都曼谷空气中含有毒重金属，包括镉、砷、钨和多环性芳香化合物，达到有害水平，持续威胁公众健康，毒烟雾本周末或进一步增强，甚至延续至下月底。

（泰国‧曼谷26日讯）泰国研究人员发现，首都曼谷空气中含有毒重金属，包括镉、砷、钨和多环性芳香化合物，达到有害水平，持续威胁公众健康，毒烟雾本周末或进一步增强，甚至延续至下月底。

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近日的曼谷天空笼罩雾霾，街上行人戴上口罩。泰国灾害防治研究与开发中心主任西瓦特表示，泰国当局理应马上设定空气所含重金属标准，控制有毒重金属的排放。镉会增加肺癌、骨质疏松和镉中毒风险；砷会让人恶心、皮疹及肺炎，甚至死亡。

西瓦特说，虽然曼谷空气污染的部份原因是气候变化和跨境烟雾，但是主要源头是本地交通、工厂和火化场排出的废气。

泰国当局周二发动无人机在一个公园的空中喷洒化学物质，之后的PM2.5平均浓度减少了10微克/立方米，这是当局的一项测试，未知计划是否具有可扩展性。