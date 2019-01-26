叶蒨文·知与智 近年已淡出乐坛的Sally叶蒨文，偶尔难得亮相综艺节目或歌唱比赛，总会教人眼前一亮。

粉丝们都很想念叶蒨文的风采，希望她重返舞台举办演唱会。（图：ASTRO提供）

近年已淡出乐坛的Sally叶蒨文，偶尔难得亮相综艺节目或歌唱比赛，总会教人眼前一亮。

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特别是六七字辈的歌迷，只要叶蒨文歌曲过门音乐一出，怎样都会哼上几句。

叶蒨文曾经是香港乐坛天后，八九十年代的香港乐坛百花齐放，且每位歌手都星味满泻，纵使到了今天，57岁的叶蒨文依然如是。她一频一笑、举手投足，仍是当年那个在舞台上高唱《潇洒走一回》的女神风采。

叶蒨文去年为《Astro经典名曲歌唱大赛2018》总决赛来马担任评审嘉宾，穿着一身白色中性西装登场亮相，无不叫众人喝一声彩，天后气场无人能及。

如果你以为叶蒨文只单靠保养得宜就赢得“冻龄”、“美魔女”、“女神”等这类封号？不，叶蒨文的气场是靠修练而来的。近年潜心阅读大量各类书籍的她，自觉一个人的知识很重要，有知识才能有足够的智慧，懂得思考及分析事情。

她说：“现今社会有很多负面新闻，大家也有很多负面想法和情绪，为什么会这样？我觉得一个人的思想很重要，一个人怎么想、想什么，会主宰着我们的命运。如果不会想，就会产生负能量，所以人要有知识、要学东西、要不断向前进，如果不学习新事物，一个人就会停顿下来，不会进步，无法向前走。”

一直在学习新事物

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叶蒨文称自己一直在学新事物，学到一个阶段无法再进步了，就转学其他东西，“有些人会觉得自己很厉害，什么都会了，都不想学东西，这种人的思想不会进步，只会原地踏步，而一旦原地踏步，思想就无法运转，所以会不开心，跨不出和过不了自己，think andmove positive很重要，但如果只是想或讲也是没用的，一定要实践，要去做才有用。”

睡眠与运动很重要

原本身形就高佻的叶蒨文，加上常年维持运动，身段确实保养得很好，她笑说：“我还觉得不够好呢！其实足够睡眠很重要，自己有责任顾好自己的睡眠，如果不够睡或不能睡，那自己须要想办法（解决），因为睡眠真的很重要。”

除了睡眠，叶蒨文说运动当然也很重要，可以的话多走路当运动，“还有吃进嘴里的食物也要小心，其实人根本不须要吃这么多东西，而好吃的永远都属于不健康，自己要懂得衡量和分辨食物好坏。”

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叶蒨文近年把时间留来陪伴照顾年迈的妈妈，同时也潜心阅读大量书籍，借此自我提升。（图：ASTRO提供）

检视自己

说着说着，叶蒨文又把话题扯回到一个人的智慧上，“总之，所有的事都是靠自己去想、去分析，聪明的人会知道什么食物是好的、什么是坏的，当你很胖、很不舒服时不要怪人家怎么看你、讲你，而是自己看自己，自己在做什么、为什么感觉不舒服？Actually is very simple，youknow。”

孝顺女

叶蒨文近年多了时间看书，也是因为她减少工作，把时间都用在照顾91岁高龄的妈妈，一心一意尽孝。她说，妈妈在医院里得到很多人的帮忙，她除了常往医院跑之外，也希望能够多看书充实自己，同时还要兼顾家庭，时间方面也不太够分配。

“我希望从书本、网上资讯那里多了解有关妈妈的病情，希望找到更好的医治方法，让她减轻痛苦。”叶蒨文指妈妈是老人家病，她一边的肺已无法操作，常年不停咳、不停有痰，要很小心照顾。

工作重质不重量

前几年叶蒨文亮相中国综艺节目《我是歌手》（第4季）、《天籁之战》、《我想和你唱》（第2季）等，一解粉丝对她的思念。但仅是一个节目，那是不够的，粉丝皆纷纷敲碗希望她重回舞台开演唱会，她颇为难说：“我其实还是有工作，只是重质不重量，会选工作，通常只是离开（香港）两三天那种，如果太多天或常要飞来飞去的就没办法了，因为妈妈不舒服的话，我也没心思放在工作上，那不如不参加（节目）。”

叶蒨文自言很喜欢研究人，也很喜欢看人，“我看到一个人，已经大概知道他是怎么样的，比如有些人有智慧；有些人就不会想，帮不到他们。”（图：ASTRO提供）

乐坛新人缺特色

叶蒨文近年亦开始跟粉丝联络开启互动，她说自己一直有用脸书，只是没特别去申请身份认证，她说不须要那样高调，宁愿低调一些就好。

“现在有很多年轻歌迷，我有歌迷是2000年出世的，感觉他们可以当我的孙儿，像这次有个16岁的歌迷也来了大马，他上次带亲友去澳门看我，这次就带妈妈一起来，因为他年纪太小了，必须有长辈陪着，我觉得我有责任教好他们，希望能为他的人生指引一条正确的路。”

问叶蒨文可有留意现今乐坛的动态？她坦言：“我没什么关注，新人太多了，当一名歌手最重是要有自己的风格，但现在乐坛太多相似的（风格），外国就有很多不同类型的歌手，但亚洲太多相似风格的，很难有一个特出的，可能有，但我不知道，因为我没留意。”

叶蒨文说，亚洲乐坛偏向保守型，当一个有特色的歌手成功红了，就一窝风似出现相同类型的音乐，“但这样没用，不会红，像当年王菲红了，很多像她、学她的歌手出现，但没用，因为永远只得一个王菲，你必须做‘菲王’才有用，you know what i mean？”有些人的风格学得到；有些人的则不，这么多年来，没有第2个叶蒨文，厉害了吧？！