被森林藤蔓缠住 挨过寒风大雨‧3岁童失踪3天终获救 美国北卡罗来纳州一名在森林失踪的3岁男童，挨过3天寒风、大雨及饥渴获救，神志清醒，救援人员形容是一次奇迹。搜救队表示是听到他呼唤妈妈，循声追寻约40公尺外找到他。他当时被藤蔓荆棘缠住，虽然身体寒冷，不过神志清醒。

（图：美联社）

（北卡罗来纳26日讯）美国北卡罗来纳州一名在森林失踪的3岁男童，挨过3天寒风、大雨及饥渴获救，神志清醒，救援人员形容是一次奇迹。搜救队表示是听到他呼唤妈妈，循声追寻约40公尺外找到他。他当时被藤蔓荆棘缠住，虽然身体寒冷，不过神志清醒。

广告

3岁的哈萨韦周二与2名亲友，在克雷文曾祖母的家后园玩耍，但是没有回家。搜救队出动搜索森林4平方公里范围，联邦调查局、海军陆战队也派人协助，当局也找来蛙人潜入池塘搜索。

当地治安官休斯表示，当地连日来吹强风，气温跌至接近摄氏零度，加上大雨及能见度低，担心哈萨韦挨不住。

这名体重25磅、身高2呎4吋的男童挨过饥寒交迫奇迹生还，身上有些许割伤。哈萨韦的妈妈说：“他情况良好，可以起来说话了，也要看Netflix了！”