被指助俄吞并克里米亚‧亚努科维奇叛国罪成判监13年 流亡俄罗斯的前乌克兰总统亚努科维奇，被指控协助俄军入侵克里米亚和引发乌克兰东部冲突，周四被基辅法院裁定叛国罪成和判囚13年。

（图：美联社）

（基辅26日讯）流亡俄罗斯的前乌克兰总统亚努科维奇，被指控协助俄军入侵克里米亚和引发乌克兰东部冲突，周四被基辅法院裁定叛国罪成和判囚13年。

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亚努科维奇未出庭听审，他的代表律师表明会上诉。

乌克兰在2014年爆发反政府示威后，亚努科维奇（图）下台并逃到俄罗斯。他之后被指亲自写信给俄罗斯总统普汀，要求他出兵协助重整国家秩序。针对罪名，检方要求判处亚努科维奇有期徒刑15年，由奥博隆区法院于2017年6月开始审理。

法官指出，亚努科维奇任内为俄罗斯吞并克里米亚埋下伏线，叛国证据充份，遂裁定他叛国、共谋、侵略3项罪名成立。有关案件是亚努科维奇面临的多宗刑事诉讼之一，尽管他一直否认控罪。在俄罗斯支持下，乌克兰东部份离主义武装分子与乌克兰政府军冲突不断，至今尚未结束。