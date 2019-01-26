广州白云机场开通5G 中国广州白云机场周四开通5G通讯，是中国首个开通5G服务且使用华为设备的机场。

（图：中新社）

（广州26日讯）中国广州白云机场周四开通5G通讯，是中国首个开通5G服务且使用华为设备的机场。

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广东《金羊网》报道，广州联通和白云机场宣布5G讯号覆盖机场网路，速度是4G的50倍。5G是第5代移动通讯网络，峰值理论传送速率每秒数十GB，比4G传送速率快几百倍。

在5G增强移动宽频（eMBB）技术的带动下，机场监控设备通过5G网路可实现4K高清视频即时回传。

5G未来将在机场物联网、自动化调度、人工智慧服务、旅客服务、行李跟踪方面上发挥巨大作用。

另外，广州白云机场正式启用全国首条自助智能安检通道（图），其中两部自助闸机只需10秒就能查验旅客身份及机票信息，比起人工查验节省一半时间。预计使用智能通道后，将能每天应付多出日均20至30%的旅客人数，有助应对农历新年的客流高峰。

这条安检通道设于T1航站楼安检B区，采用人脸识别、人包对应、毫米波（mmWave）安全门的新技术。