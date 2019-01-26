从愤世嫉俗到谦卑‧锺万学和印尼都在学包容

“如果让我重新选择，我宁可选择入监而非执政5年，因为那会使我更傲慢。”前雅加达省长锺万学从过去咆哮怠惰的公务员到今日的谦卑，他和印尼社会都在学习包容精神。

“如果让我重新选择，我宁可选择入监而非执政5年，因为那会使我更傲慢。”前雅加达省长锺万学从过去咆哮怠惰的公务员到今日的谦卑，他和印尼社会都在学习包容精神。

“如果让我重新选择，我宁可选择入监而非执政5年，因为那会使我更傲慢。”前雅加达省长锺万学从过去咆哮怠惰的公务员到今日的谦卑，他和印尼社会都在学习包容精神。

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身为华裔的锺万学2017年因亵渎宗教入狱，周四上午获释，他在家人陪同下直接返回住家。他下一步暂不会重返政坛，而是进军商界及担任电视节目主持人。

锺万学在雅加达省长任内推动多项改革，包括拆除红灯区、整治河川抗洪防灾、推动贫民看病免费的健保卡及助学扶贫的智慧卡、兴建延宕多年的首都捷运、改革官僚体系等，深获民众好评。

不过，他身兼华人及基督徒双重少数群体的身份也让反对者如芒刺在背。

锺万学愤世嫉俗加上心直口快的作风，对他而言犹如一把双面刃，虽然让他累积许多人气，但也为他的政治路埋下隐忧。

他在雅加达省长任内力行改革，多次针对公共议题发表辛辣言论，杠上省政府官僚体系，多次开砲要求不愿参与透明改革的官员走人，也成为许多官员心中的“鬼见愁”。

官僚积习是锺万学最不能容忍之处。他曾在接受中央社记者访问时表示，改革官僚积习是他当省长最重要的任务。

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印尼媒体常报道，锺万学常因部属表现不佳而直接斥责或发脾气，拍桌子是常有的事。但也有人为他辩护说，由此可见他性情坦率，办事不愿拖泥带水。

他在省长任内为整顿公务员出奇招，公务员上班若迟到，每1分锺将被扣减薪资50万印尼盾（约146令吉）。不仅如此，如果公务员被发现涉及违规行为，包括非法课税、贪污和旷职，省府将连续2个月扣减公务员薪资10%。

不过，在印尼的爪哇文化中，人们即使犯错，也不愿被当面公开斥责，有损颜面。

印尼人人际交往中“以和为贵”、重视和谐的精神是希望即使对方有错，但长官或上级也得顾全对方颜面，私下纠正。

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过去雅加达省府的官员和公务员因怠惰失职遭锺万学当众斥责的画面屡屡跃上媒体，虽然赢得民众叫好，但也让许多反对他政策的人士或若干穆斯林民众看在眼里更不是滋味。

经过一年多在狱中的沉潜，锺万学之前发布一封给支持者的公开信，他在信中表示感谢上帝让他在雅加达省长选举中失败，如果能让他重新选择，他也宁可选择入监而非“执政5年”，因为后者将使他更傲慢且堕落而伤害许多人的感情。

他表示，自己本来是“掌控市政厅”的人，但因为被监禁，他学会“控制自己”。

他也要求支持者不要在监狱外等他出狱，避免在工作日对别人造成困扰。

最让人印象深刻的是，锺万学在信中表示，他也为“因我的言论和行动而伤害他们感受”的雅加达公务员团队和他的仇敌们道歉。

对照两年多前，锺万学从愤世嫉俗的重砲鬼见愁到如今放下怨怼，变得谦卑和自省，甚至接受不同立场的批评声浪，这样的多元包容精神不仅反映出锺万学个人生命历程的成长及蜕变，也是即将迎接总统及国会大选的印尼社会必须面对的重要课题。

印尼逾85%人口是穆斯林，从锺万学2017年竞选连任期间发生的穆斯林团体上街示威，到2018年全国地方大选中印尼执政党的挫败，宗教牌及族群牌在近来几次全国性大型选举中屡屡被政治人物操作奏效。

从选举时的骚乱、激进团体对佛教寺庙及道教神像的抗议到标签政治人物家人的族裔背景，“身份认同”政治近年来不断分化印尼社会，不同的信仰、不同的肤色往往沦为政治活动和社会冲突的标靶。

锺万学的故事反映印尼在多元族群包容的希望和重要性，即使他连任受挫并因亵渎宗教身陷囹圄，但这段故事也让雅加达甚至全国民众看到印尼民主持续深化的可能性。

“谁说少数族裔不能为民发声？谁说华人不能从政？”作为一个“双重少数”的政治人物，锺万学的努力让许多以往认为少数族群不可能带来改变的印尼人重燃希望。

印尼将于4月举行总统及国会大选，除了谁能登上大位外，更重要的是深化印尼多元包容的建国精神“求同存异”（BhinnekaTunggal Ika），不论是爪哇人、华人、穆斯林或基督徒，在这个千岛之国上共同打拼的都是印尼人。

如同锺万学为印尼社会播下改变的种子，或许不久后会有另一个出身少数族群的人物，继续为印尼民众的幸福生活挺身而出。