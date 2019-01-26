佩洛西交易的艺术‧特朗普罕见低头 在众议院议长佩洛西与白宫达成协议，至少暂时重启政府运作后，加州民主党众议员马克．高野周五就借题特朗普的著作《交易的艺术》嘲讽特朗普，将书的作者改为佩洛西的肖像，并在说明写道“搞定了”。

在众议院议长佩洛西与白宫达成协议，至少暂时重启政府运作后，加州民主党众议员马克．高野周五就借题特朗普的著作《交易的艺术》嘲讽特朗普，将书的作者改为佩洛西的肖像，并在说明写道“搞定了”。

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特朗普在主持实境节目中宣布“你被开除了”的经典台词时，常会比出打手枪一样的手势，但在历来最长的联邦政府停摆与民主党的斗争中，特朗普可能把枪口射向了自己的脚。

特朗普的许多品牌都与其在实境节目《飞黄腾达》中展现的果断作风挂拘，予人深刻的强硬商人的形象。

不过，特朗普周五终于让步暂时结束长达35天的政府部份关门大戏，正说明了白宫与这位地产大亨的会议室并不一样，更不要说实境秀场景。

随著越来越多无领薪金联邦雇员陷入财困，机场运作受堵，就连保卫白宫的特勤局人员也第二个月未领薪水，美国人渴望有人出来带领他们走出困境。不过，他们5周来从特朗普和其民主党对手得到的是游戏场级的争论和政治漂移。

最终，曾信誓旦旦不会“妥协”的特朗普还是让步了，他同意重开政府运作3个月，同时并未要求立即拨款给其争议性的美墨边境筑墙计划。

这对一位常常吹嘘自己的冷酷无情，自尊心强的人来说最稀奇的是：为了大局做出让步。

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这位傲慢的纽约客创造了一份充满活力和自信的事业。这尤其适用于他的谈判才能。他在自传《交易的艺术》中说：“我的交易风格很简单和直接。我的目标很高，然后我就不断推搡，推搡以得到我想要的。”

因此，当他在去年12月拒绝签署法案拨款给政府时，特朗普认为他的行政权力会迫使国会向其屈服，给他57亿美元的筑墙费。但这位政治素人显然没有估计到，会要与一个自1月起由民主党人控制的众议院艰难交手。

相反，民主党议长佩洛西在关门政治上有数十年的经验。佩洛西自己的女儿一次在CNN的访问中这样形容，“她是把你的头砍下来，你甚至不知道自己在流血的人。”

早前一直吵要57亿筑墙费的特朗普在没有拿到分银的情况下结束政府关门，立即引来一些主要保守派人物的讨伐。这些人物对特朗普2020年寻求连任可能起重要作用。

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支持特朗普的推特红人、右派评论员切诺维奇指，“特朗普是一个破碎的人”。他指特朗普遭民主党人佩洛西击败，称佩洛西为“老大”。

保守派挑衅者库尔特在推特上写道：“给老布什稍来的好消息：截至今天，他已不再是美国总统中最大的懦夫。”颇具影响力的新闻网站“德拉奇报道”在标题上写道，这笔交易包涵了“无墙资金”。

特朗普前策士班农曾主掌的新闻网站“布赖特巴特”则指“政府重开。没有墙”。另一个保守派新闻网站标题写道，“特朗普妥协”。

然而，一些著名的保守派人士加入了为特朗普辩护。保守派新闻和评论网站Townhall的专栏作家库尔特施利特写道：“如果特朗普未能填补空白，那么我只需要满足我想要的90%。”