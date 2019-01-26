全身赤裸骑摩哆车‧男子吓坏沿途公众 这起事件今日下午发生，男子就这么在路上骑驶超过50公里，如此令人哭笑不得的画面被许多网民拍下，再上传到社交媒体。

男子全身赤裸骑驶摩哆车从峇株巴辖朝往居銮，沿路引起不小的轰动。（照片取自社交媒体）

（峇株巴辖、居銮26日讯）一名年约30岁的男子全身赤裸，就只戴着钢盔和穿着拖鞋，一路从峇株巴辖骑驶摩哆车到居銮，不只吓坏沿途的公众，更在社交媒体上引发网民热议。

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这起事件今日下午发生，男子就这么在路上骑驶超过50公里，如此令人哭笑不得的画面被许多网民拍下，再上传到社交媒体。

根据一些网民回应，曾有路过的公众尝试靠近男子，并且劝说男子马上回家穿衣，但男子只是报以微笑，再朝他们挥手，看起来不觉得自己的行为有问题。

据悉，男子一路从峇株巴辖骑驶入居銮，沿途有不少车辆向他鸣笛，但他一直都无动于衷。

居銮警区主任莫哈末阿都在受询时透露，警方接获投报后即开始追踪男子，但据公众指出，男子当时已转回亚依淡方向。

他说，事件今午4时15分发生，男子原本已经驶到实里拉龙，但在当地见到负责维持交通的警员，即转头驶回亚依淡。