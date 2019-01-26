委国政权转移美板斧有限‧BBC：中俄仍力挺 随著委内瑞拉闹出总统双胞，外界关注特朗普政府的盘算，尤其关心会否采取军事介入的选项。美国总统特朗普虽未有排除这点，但此举争议极大，相信成事机会不高；至于针对石油贸易制裁则损害美国利益。剩下的选择便是幕后推动政权转移。

随著委内瑞拉闹出总统双胞，外界关注特朗普政府的盘算，尤其关心会否采取军事介入的选项。美国总统特朗普虽未有排除这点，但此举争议极大，相信成事机会不高；至于针对石油贸易制裁则损害美国利益。剩下的选择便是幕后推动政权转移。

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美国国家安全顾问博尔顿周四表示，正寻求切断委国总统马杜罗的财源，并将资金输送给反对派领袖瓜伊多，但承认过程“复杂”。BBC指出，马杜罗政府有中国和俄罗斯支持，纵使美国对委内瑞拉实施制裁，也未必对其政权造成重大打击。

马杜罗屡指控华府有意推动政变，并非空穴来风。

美国一直视拉美为后院，上世纪冷战时期，为防止共产主义在拉美蔓延，美国力挺拉美多国军方独裁政权，协助打压左派；对左翼政府则予以经济战打压，甚至协助政变。

智利左派总统阿连德1970年民选上台后，美国随即经济封锁，到1973年智利军方在中情局协助下发动政变，推翻阿连德，智利从此进入皮洛切特独裁统治时代。委内瑞拉2002年时任总统查韦斯遭遇政变，一度被军人软禁，布什政府归咎查韦斯倒行逆施，查韦斯脱困后多次指控华府阴谋推翻他。

马杜罗上任时国家经济已近崩溃，美国舆论去年泛起应否军事介入委内瑞拉，但专家普遍质疑此举会是灾难性，委国不可能像巴拿马以至伊拉克容易攻打。华府另一选项是幕后出手。

《纽约时报》去年9月曾报道，美国官员曾跟委国叛变军官商讨政变可能，而巴西由极右反委国的博尔索纳罗就职总统后，亦惹起外界猜测美国介入委内瑞拉机会大增。蓬佩奥趁博索纳罗就职出访巴西和哥伦比亚，外界便猜测他图促使两国合作对付委内瑞拉。

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美国另一板斧便是制裁。

据英国广播公司（BBC）分析，过去两年，美国已对马杜罗政府实施一系列制裁，包括限制委国进入美国债券市场或作黄金交易，但迄今特朗普政府仍未直接向马杜罗政府的主要财源——石油出手。若双方对峙加剧，可能迫使白宫对委国实施石油制裁。不过分析指出，此举对马杜罗政权打击有限，因它仍可将石油运往盟国，如中国及俄罗斯。再者，单是去年10月，美国就进口近2万桶委内瑞拉石油，若特朗普中断与马杜罗的石油交易，可能反而伤及美国。

曾任美国前总统克林顿及奥巴马顾问的国际危机组织主席马利指出：“美国政府对委内瑞拉的立场是项外交赌注。若马杜罗被逼下台，显得美国有先见之明；反之若他继续掌权，此举便显得鲁莽。”

纵使瓜伊多获美国及逾10个拉美国家承认为总统，但马杜罗仍获中、俄、墨西哥及土耳其支持。

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华府智库“美洲国家对话组织”专案主任迈尔斯指出：“过去卅年来，委内瑞拉是中国维持能源安全的因素之一，因此我们会继续见到中国政府持续和委国往来，不论委国领导权在谁手上，中委关系将会维持下去。”

若马杜罗被推翻，俄委关系是否有变，克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“俄方对维持及增进与委国的关系始终保持关心。”