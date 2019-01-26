金马仑补选‧多数票3238‧国阵胜出 根据选委会今晚约8时30分公布补选正式成绩，南利获得1万2038票，而在金马仑三战三败的希盟候选人马诺佳兰获得8800票，独立人士黄承毅276票，沙烈胡丁314票，多数票为3238票，废票568张。

（图：星洲日报）

（金马仑26日讯）希盟在509大选后的第5场补选首吃败仗，国阵以比大选逾4倍的多数票捍卫金马仑国会议席！

广告

根据选委会今晚约8时30分公布补选正式成绩，南利获得1万2038票，而在金马仑三战三败的希盟候选人马诺佳兰获得8800票，独立人士黄承毅276票，沙烈胡丁314票，多数票为3238票，废票568张。

这场补选，虽然希盟巨头轮流出动，包括希盟主席敦马哈迪到选区内尤其是原住民区积极拉票，但显然无法取得效应，在无法攻陷国阵这个堡垒区之余，反而丢失更多选票。在去年第14届大选，国阵仅以597张多数票险胜，这次补选多数票大增。

马诺佳兰今晚8时许现身希盟竞选总部承认败选，并表示接受选民的决定及恭喜国阵候选人南利莫哈末诺胜选，也希望对方能为金马仑选民做出贡献，协助解决他们的问题。

这场补选投票率为68.79%。509大選，金馬崙國會議席的投票率是79%。



【金马仑国席（P078）】

广告



选民人数：3万2008人

选民结构：

巫裔（33.5%）

华裔（29.7%）

原住民（21.5%）

印裔（14.7%）

其他（0.6%）

沙烈胡丁（独立人士）：314

黄承毅（独立人士）：276

南利莫哈末诺（国阵）：12038*

马诺佳兰（希盟）：8800

投票率：68.79%

多數票：3238

废票：568