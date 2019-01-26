国阵赢金马仑补选‧纳吉：人民的胜利！ 前首相拿督斯里纳吉在补选成绩揭晓后，于脸书发帖表示，国阵的胜利意味著希盟已经被人民拒绝。

（八打灵再也26日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，国阵赢得金马仑国席补选“是人民的胜利！”

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他今晚在补选成绩揭晓后，于脸书发帖表示，国阵的胜利意味著希盟已经被人民拒绝。

他说：“希盟利用政府机器和资产、利用政府的资金和各种‘捐款’，利用政府机构攻击国阵以及其候选人，他们认为人民不会去评估，他们错了。”

“今天，人们向希盟发出了明确的信息，国阵的胜利也意味著希盟被人民拒绝。他们过去所做的所有谎言和诽谤，人们已经受够了，并没有带来任何好处。”

他表示，人民希望南利莫哈末诺──原住民的第一位国会议员，代表他们的声音，而他也相信对方会尽量为金马仑带来发展。

纳吉恭喜贺国阵以及各成员党领袖彭亨州大臣拿督斯里旺罗斯迪、拿督斯里阿末扎希、巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山。

此外，他也向伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺、署理主席拿督端依布拉欣、该党领袖和党员以及所有帮助国阵赢得金马仑补选的人，表达了感激。

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“感谢所有投票给国阵的选民，包括联邦土地发展局、传统村庄以及原住民。”