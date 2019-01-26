【暖势力】各组织机构精心制作‧贺年短片诉说家温暖 农历新年脚步越来越近，各大组织及机构精心製作了宣传短片，提早祝贺新年，而今年多数短片都以“家”为主题，诉说著家的温暖。

实达集团提醒游子在佳节时期回到家后不要当低头族，和家人一起聊天联系感情。

（八打灵再也26日讯）农历新年脚步越来越近，各大组织及机构精心製作了宣传短片，提早祝贺新年，而今年多数短片都以“家”为主题，诉说著家的温暖。

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这些短片通过You Tube上传，其中包括马航（MAS）、实达集团（SP Setia）、余仁生、亚航（Air Asia）、林木生集团（LBS Bina Group Bhd）、多多博彩（TOTO Sports）、asadi、大金空调（Daikin）、康宝莱（Herbalife）、100号（100Plus）、mySFAEBOX、IJM Land等等。

实达用茶连接一家人

在以家为主题的短片中，实达集团透过“靠近”用茶来述说著一家人，感叹茶杯之间的距离比人与人之间的距离还近，而一壶茶可以连接一家人，一家人可以坐在一起谈话和进行联系。

在这1分55秒里，爷爷坐在庭院看见孙子拿了一瓶“荷兰水”（汽水）坐在他身旁时，想起以前小时候自己最喜欢汽水。然而，如今的他更喜欢茶，认为茶就像一家人，需要联系、谈话来变得更好。该影片也提醒著游子在佳节时期回到家后不要当低头族，和家人一起聊天联系感情。

该影片网址https://www.youtube.com/watch?v=NPGBiU1j-Io。

Asadi微电影提醒团聚

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Asadi製作，时长8分22秒的《传.谐》微电影；电影表达了无论发生甚么事，家永远都是你的归属，提醒著大家不要忘了在家中等待著自己团聚的父母。网址是：https://www.youtube.com/watch?v=Oy97i721kWs

大金空调促珍惜幸福

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大金空调为了提醒人们珍惜现在拥有的幸福，拍摄了时常4分29秒的“Forget Me Not勿忘我”短片。影片中，男主角自妻子去世后自己准备完成年夜饭，与儿子享用，在准备年夜饭期间，记起妻子是如何教导他准备材料包括为他准备一副类似潜水眼镜的“眼镜”确保在切洋葱时不会“痛哭流涕”。

妻子在去世前，自拍了小视频，让男主角与其儿子在吃年夜饭时可以能“见到”她，仿佛是一家人在吃饭，表达了其实爱就在身边，只是我们看不见。该短片为https://www.youtube.com/watch?v=RueYbrW3l8c

余仁生讲述文化传承

余仁生透过1分钟的《一份不可替代的温度》讲述著新年的文化与传承，强调余仁生团聚及文化传承的无可替代。虽然时代的变化和科技的发展让生活变得不同，但是他们还是能够与父母一起在新年团聚，让家保持温暖。该视频为https://www.youtube.com/watch?v=oPnGTWI71sQ

各族包容庆彼此节日

在这些短片中，也有反映我国拥有不同种族，不同的种族有不同的信仰与文化，各族应该互相包容和体谅，不分你我一起生活，一起庆祝彼此节日的短片。

ASA Production“一半华人”温馨例如ASA Production通过Dr.Ko的赞助，迎合新年拍摄了一部名为“我是一半华人”（Aku Cina Celup）的影片。该9分50秒的影片中，一对华人夫妇领养一名巫裔尼克（Nik）；尼克虽然生长在华人家庭裡，养父母却教导著他学习一名穆斯林应该要遵从的事情。在一次捡瓶罐时，尼克遇到了穆斯林同学，遭嘲笑和责骂他为华人“做牛做马”，他想起了养父不在后，养母对他的尽心尽力，最后他不理睬同学，转身离开。几年后，他成为社会人士，赚钱养家报答养母。而农历新年时尼克也与养母一起庆祝，迎来不少友族到家祝贺新年，包括当年取笑他的同学。

该短片为https://www.youtube.com/watch?v=O2x7QGzUYlE

马航两姐弟说好客精神

马航今年以小时候与长大后的两姐弟叠合一起，拍摄了2分33秒“热情好客的精神”（The Spirit of Hospitality）。

该影片为https://www.youtube.com/watch?v=VSpKoMgvE04

亚航“完美捞生”好搞笑

此外，亚航以轻松搞笑的方式拍摄了“完美的捞生”（The Perfect Lou Sang），提醒大家家人就像捞生一样，有著不一样的性格，却依然聚在一起。该短片为https://www.youtube.com/watch?v=BgpmVjJ-p0o

多多《宴席攻略》创意十足

而多多博彩（TOTO Sports）也改编一段近期红遍一时的《延禧攻略》，时常3分08秒的短片《宴席攻略》，创意十足。该短片为https://www.youtube.com/watch?v=sJ4LQ0OPt-I&feature=youtu.be

LBS贺岁MV林福山伉俪亮相

林木生集团（LBS）今年首次录制新年贺岁MV，联合Astro合作拍摄单曲《年年圆圆》，还获得众多《全球欢喜来卡拉》的冠军歌手齐聚力撑。

在该贺岁MV中，林木生集团董事经理丹斯里拿督斯里林福山，偕同潘斯里王瑞芳贤伉俪齐齐亮相，而《欢喜来卡拉》的全球冠军-蔡汶妡、廖凯汶、Beta张引山和Jason郑综宪也一起现身演绎，唱出这首全新创作的新年歌曲，潘斯里王瑞芳更为《年年圆圆》领唱。该贺岁MV为https://www.youtube.com/watch?v=teY51m0qSUs