金马仑补败选是一个警惕‧倪可敏：水能载舟也能覆舟 行动党霹雳州主席兼国会下议院副议长倪可敏在安顺与行动党安顺党员聚餐時向黨員說：“希盟在过去多个補选胜出，许多人也以为巫统会瓦解，但这次巫统在金马仑胜选，行动党和希盟上下都需检讨，并需努力服务人民，为人民发言、服务。不要忘记‘水能载舟也能覆舟’，在金马仑败选，检讨及改善，好过在来届大选完全败选。”

（图：推持）

（安顺26日讯）行动党霹雳州主席兼国会下议院副议长倪可敏说，行动党金马仑补选的败选，对行动党和希盟来说，也是一个警惕讯息。

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他今晚在安顺与行动党安顺党员聚餐時向黨員說：“希盟在过去多个補选胜出，许多人也以为巫统会瓦解，但这次巫统在金马仑胜选，行动党和希盟上下都需检讨，并需努力服务人民，为人民发言、服务。不要忘记‘水能载舟也能覆舟’，在金马仑败选，检讨及改善，好过在来届大选完全败选。”

他也要求地方上担任政府委任职位的党员全心服务人民，不要涉及违法行为。

另一方面，他較後向星洲日報表示，巫统及伊斯兰党在金马仑补选中联手，以种族及宗教课题赢取这次胜利，对马来西亚来说是一个危险的警讯。

他说，巫统与伊党这次的得逞，将促使他们在往后的日子继续玩弄种族及宗教课题。

“这对整个马来西亚都非常不利，如果马来西亚人民都因所受影响，那么马来西亚的前景就非常危险了。”