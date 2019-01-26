魏家祥：败选原因明显·“人民不满希盟政策” 马华总会长拿督斯里魏家祥说，国阵在金马仑国席补选中取得胜利，反映出选民已经开始对仅仅执政8至9个月的希盟政府怨声载道，希盟应该理解其原因所在，勿当作“小败小输”。

（图：魏家祥脸书）

（吉隆坡26日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥说，国阵在金马仑国席补选中取得胜利，反映出选民已经开始对执政8至9个月的希盟政府怨声载道，希盟应该理解其原因所在，勿当作“小败小输”。

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他说，希盟败选的原因很明显，就是人民对于政府所提出的各项计划感到不满，而政府不应该再把过去获得人民的委托，当成是理所当然。

他今晚在“2019年马华元老与华团新春晚宴”上，受询及国阵成功在金马仑国席补选中胜出一事表示，国阵直属候选人南利作为第一位代表原住民进入国会的议员，意义深远，这也符合马华所强调必须要扶持少数民族的权益。

他说，马华意识到制衡和监督的重要性，因此，在来临3月11日国会复会时，他将会与南利一同打拼。

胜选不能忽略华印加持

针对巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山认为金马仑补选是展现穆斯林选民的团结精神，魏家祥指出，这应该是各族群都给予支持，才能够反映整体成绩。

他说，也许是因为当地选民以穆斯林占极大多数，因此莫哈末哈山会有这样的想法，但是，不能忽略的还有印裔、巫裔和华裔合作的加持。

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“他的说法应该是谈穆斯林选票没有被分散。试想想，如果国阵无法取得华、巫及印裔选民的占40%选票，会有今天的成绩吗？”

不为反对而反对

马华续为民发声

马华今年改换在“自家门户”三春礼堂举办“马华元老与华团领袖新春晚宴”，获得众马华元老及华团领袖纷纷出席参与，场面温馨。

魏家祥致词时说，即使马华已经不再是执政党，但会继续代表人民发声，并以华基政党的角色，代表马来西亚人及全马华人奋斗。

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他指出，马华将会在政府推出的政策上，给予客观的意见，而不是为反对而反对。

赴宴的马华元老和华团领袖包括马华前任总会长丹斯里陈群川伉俪、前署理总会长丹斯里林亚礼伉俪、前署理总会长丹斯里陈广才、敦曾永森、前任总会长拿督斯里廖中莱伉俪、华总会长丹斯里方天兴及教总主席拿督王超群。

出席的马华领袖包括马华署理总会长拿督马汉顺、副总会长拿督陈德钦、拿督斯里姚长禄、拿督林万锋、拿督斯里郑联科、总秘书拿汀巴都卡周美芬、登州联委会主席兼华团与非政府小组主任拿督杜振耀、马华发言人陈君儿、马华中委拿督王钟璇、梳邦区会主席赵启兴及马青总团长王晓庭。