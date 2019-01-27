1MDB丑闻爆发时·纳西尔：“我曾担心本身安危” 前首相拿督斯里纳吉的胞弟拿督斯里纳西尔说，当一马发展公司（1MDB）风声鹤唳之际，他也曾经担心本身的安危。

（八打灵再也26日讯）前首相拿督斯里纳吉的胞弟拿督斯里纳西尔说，当一马发展公司（1MDB）风声鹤唳之际，他也曾经担心本身的安危。



他在“盗贼治国：震惊好莱坞的10亿丑闻”纪录片中说，当“华尔街日报”于2015年7月2日揭发1MDB丑闻，并点名与纳吉有直接关系时，当时气氛非常紧张。



看到报道震惊得摔下椅“当时我在休假，刚吃完早餐，看到华尔街日报的报道，（涉及）6亿8100万美元......老实说，我震惊得从椅子摔下。”



他说，当所有关于1MDB的调查受阻，The Edge的编辑被扣留一夜，The Edge被暂停出出数周，当时他对本身的安危也感到担心。



接下来，时任副首相丹斯里慕尤丁被革职，另外4名部长在内阁改组后除名，领导1MDB调查的前总检察长丹斯里阿都干尼被撤换。



不认识刘特佐但曾握手



纳西尔在纪录片中说，他不认识刘特佐，但是曾经握手数次。



“我看了纽约时报的文章。我感到震惊，也非常羞愧。他（刘特佐）被指与我兄长有关，而且可能在花费大马纳税人的钱，让我感到厌恶“。



纳西尔说，他与其他兄弟常常询问1MDB的事情，这是一种难以形容的感受，他爱他的兄长，他们是关系密切的家人，纳吉向他们保证1MDB没有任何不法之处。



他也与一些具有影响力的人士研究这件事，也与不同阵营的政治人物见面。



虽然在纪录片中没有提及纳西尔与何者会面，但是已经知道的人士包括首相敦马哈迪，TheEdge媒体集团执行主席拿督童贵旺曾经撰写这件事。



童贵旺当时写道，他与纳西尔于2015年年飞往伦敦与马哈迪会面，因为他们相信只有马哈迪能够处理这件事。



史多莉：刘指代表大马首相买公寓



这部纪录片一开场是红岩电影公司于2011年以电影“华尔街之狼”参与坎城影展时的派对场面，该电影公司由纳吉的继子里扎及乔伊麦克法兰创立，两人都没有制作电影的经验和资金。



该纪录片其中一名执行制作人兼作者史多莉也提及，刘特佐前往纽约时代华纳中心76B公寓单位参观时说，他代表一群投资者购买，包括大马首相。



上述公寓单位是通过一家空壳公司80Columbus Circle（NYC）购买，那是美国非常昂贵的房产，这件事引起她的兴趣，她继续追查这些交易，发现刘特佐与里扎的联系。



史多莉也说，她与同事沙奥于2014年9月在纽约东方文华酒店监视，当时纳吉和刘特佐都在纽约出席联合国大会，画面拍到两人先后抵达并上楼进行“短暂社交聚会”的画面。



罗宾里奇：刘特佐是“钱袋先生”



在纪录片中也有刘特佐高呼“拿10万瓶水晶香槟给在场的每一位”，这是世界上最贵的香槟，因为刘特佐“从沙地阿拉伯和马来西亚拿到很多钱”。



美国节目“富贵名流的生活”前主持人罗宾里奇说，刘特佐2012年在拉斯维加斯庆祝其30岁生日时，也非常奢华，绝对是当地最昂贵的派对，并形容刘特佐是“钱袋先生”，“亿万富豪超级富有的花花公子”。



前美国联邦调查局探员格雷戈里曾经逮捕真正的“华尔街之狼”约旦贝尔福，也就是里奥纳多在电影中扮演的角色。



他说，如果证实了刘特佐挥霍的钱来自大马政府，在全世界转了一圈并且资助电影，电影的剧情则是描绘一个人偷钱后在全世界运转，这是非常讽刺的，而刘特佐和约旦贝尔福之间的联系非常奥妙。



玛丽亚陈及安美嘉也受访该纪录片也访问了净选盟前主席玛丽亚陈和拿督安美嘉，还有于2016年发起“逮捕一号官员”集会的学生领袖阿妮斯，漫画家祖纳，第一位对1MDB提出疑问的前公账会成员潘俭伟。



这部纪录片可以在Astro First，Astro On Demand和Astro Go看到，至4月17日。非订户则可以在njoinow.astro.com.my观赏。