印尼羽球超级500赛‧ 桃田决斗安东森 桃田贤斗在今日的印尼羽球超级500赛男单半决赛以21比15、21比4轻取丹麦的前世界冠军安赛龙，晋级决赛对垒丹麦新星安东森，放眼拿下今年首冠。

（雅加达26日综合电）日本的世界冠军桃田贤斗在今日的印尼羽球超级500赛男单半决赛以21比15、21比4轻取丹麦的前世界冠军安赛龙，晋级决赛对垒丹麦新星安东森，放眼拿下今年首冠。

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安东森今日是以21比18、21比16击败东道主的约纳丹。

东道主提前锁定男双冠军

至于女单，印度的赛娜以18比21、21比12、21比18力挫中国的何冰娇，接下来将在决赛与西班牙的世界冠军马琳争冠，后者也通过三局以17比21、21比11、23比21力挫中国的陈雨菲。

男双方面，两支印尼组合皆成功取胜，这让东道主得以提前锁定冠军。莫哈末阿山与亨德拉以21比11、21比17轻取中国的韩呈恺与周昊东，首号种子马古斯与凯文桑加亚则以21比19、21比13击败丹麦的5号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申。

里奥冠军兼2号种子松友美佐纪与高桥礼华在女双半决赛经1小时20分钟的激战，以22比20、20比22、21比12险胜印尼4号种子格蕾茜雅与阿布丽雅妮，明日决赛对垒韩国的金昭映与孔熙容，后者同样经3局激战以13比21、22比20、21比16力挫日本3号种子松本麻佑与永原和可那晋级。