李兆基成功切除肝脏肿瘤·康复理想已回家休养 69岁李兆基昔日曾被喻为影坛四大恶人之一，惟两度中风后身体大不如前，近年已甚少露面。李兆基早前接受访问时，透露做身体检查时发现肝脏有颗好大的肿瘤，确诊为肝癌。

（图：档案照）

（香港27日讯）69岁李兆基昔日曾被喻为影坛四大恶人之一，惟两度中风后身体大不如前，近年已甚少露面。李兆基早前接受访问时，透露做身体检查时发现肝脏有颗好大的肿瘤，确诊为肝癌。

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虽然医生建议尽快做手术，但他不想一把年纪还要开刀，所以拒绝了。他坦言对生死早已看化，认为上天让他69岁时才患癌，算是待他不薄，如果有一天要走也没办法。

不过他在亲友鼓励下，本月9日在医院接受手术，切除肝脏肿瘤，不用做化疗，康复理想，现已出院回家休养。

据香港媒体报道，完成手术的李兆基，早前在病床上受访表示，做不做手术同样都是死在医院，所以便做了。对于完成手术后的感受，他不减其“吹水”本色透露，以前被几支枪打也未怕过。

其好友兼昔日“大佬”陈慎芝向媒体透露基哥康复理想，更表示医生预计李兆基在手术后要在深切治疗部观察5天，但李兆基只住了1天便转去普通房。他也感谢慈云山街坊和朋友，特别是古天乐和他的助手。据了解，身为演艺人协会会长的古天乐，一直有跟进基哥的情况，有主动提出经济支援，但因为已经有人抢先帮忙，所以李兆基已婉拒了古天乐，但还是感激其好意。