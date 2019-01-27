紫盟羽球联赛‧八打灵季军收官 双方在前2场单打各胜1场皆得4分平手，不过随后八打灵在2场双打皆成功取胜，将分差拉开至3分，最后由第2男单詹俊为在第1局以11比8为八打灵拿下致胜分。

八打灵男单詹俊为从昨日的保分者化为抢分者，在第2男单第一局即拿下致胜局，助八打灵锁定季军席位。（照片来源：紫盟官方脸书专页）

（云顶26日讯）2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈週六名次赛，八打灵在3/4名次赛打败安邦再也以季军收官，后者居第4名；5/6名战地不佬市大胜沙登占据第5名，而沙登只能屈居第6名。

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八打灵是以11比7打败安邦再也。双方在前2场单打各胜1场皆得4分平手，不过随后八打灵在2场双打皆成功取胜，将分差拉开至3分，最后由第2男单詹俊为在第1局以11比8为八打灵拿下致胜分。

地不佬市前3场横扫沙登

地不佬市则是以9比2横扫沙登，一报初赛惜败之仇。地不佬市在前3场全取9分，而沙登仅在女单和男双各得1分，令最后2场混双和第2男单无需再战。

昨日半决赛，甲洞与卫冕冠军蒲种分别战胜初赛冠军安邦再也和八打灵，继上赛季后再度会师决赛。

伊莉娜：最后赢家总是我们

对于决赛再遇甲洞，蒲种联军领队伊莉娜表示，甲洞虽自称处于下风，但此番可见他们争冠欲望十足。

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但她仍自信道，“我们在每场赛事总面对不同戏码，但最后赢家总是我们。”

询及有伤在身的刘国伦决赛出战与否，伊莉娜故作神秘道，“蒲种联军总将小丑牌留到最后。”

查基利：无惧任何对手

甲洞教练查基利则表示，甲洞赛前目标就是决赛，现在他们将全力奋战，以取得最好的战绩，并指出他们已打败了安邦再也，因此他们不怕任何对手。

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对于决赛对手蒲种联军，他指出，双方这2季球员皆不尽相同，而这赛季甲洞球员相对把目标放得更高。

上季决赛蒲种联军最终以10比8险胜甲洞夺冠，这赛季初赛对决蒲种则以11比8取胜。

蒲种小丑牌为中国前世青冠军

决赛名单今日下午出炉，伊莉娜口中的“小丑牌”也随之曝光，他就是代表蒲种联军出战第2男单的中国2014世青男单冠军林贵埔。

此外，蒲种联军也替换了半决赛的第1男单和2支双打组合，分别由吴业振代替刘国伦“挑大梁”，麦喜俊改打男双取代金萨朗搭档陈文宏，而严惠媛在混双改与邓俊文配对。甲洞则以不变应万变，沿用半决赛阵型。