近日屡评孟晚舟案‧加拿大驻华大使麦家廉被辞退 近日多次评论华为首席财务官孟晚舟案的加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum），被总理杜鲁多辞退。杜鲁多于声明中，未有提及辞退麦家廉原因。

加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum），被总理杜鲁多辞退。（图：法新社）

（渥太华27日讯）近日多次评论华为首席财务官孟晚舟案的加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum），被总理杜鲁多辞退。杜鲁多于声明中，未有提及辞退麦家廉原因。

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麦家廉上周二（22日）在多伦多接受媒体采访时，以3个“有力论据”公开评论华为首席财务官孟晚舟引渡案，并认为孟晚舟有很大机率胜诉，言论引起关注。

上周四，麦家廉承认失言，同日杜鲁多公开表示他没有计划撤换驻华大使一职。然而翌日，麦家廉再次就孟晚舟案发表评论，称若美国放弃要求引渡孟晚舟，“对加拿大是好事（great for Canada）”。

至上周六（26日），杜鲁多发表声明，宣布辞退麦家廉，惟未有提及原因。

加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）估计，麦家廉上周五的言论是他被撤职的导火线。另外有专家指出，这是加拿大有史以来第一次官方宣布辞退驻外国大使。

68岁的麦家廉被撤职后，由其副手倪杰民（Jim Nickel）暂代驻华大使一职。（香港明报）