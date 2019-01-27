澳网封后首登世界第1‧大坂成亚洲新女王 21岁的大坂直美在澳网公开赛让亚洲人感到骄傲，她成功击败捷克名将柯薇托娃，夺得女单冠军，成为亚洲史上首位连续赢得两个大满贯的选手，此外也是亚洲首位登上世界第1宝座的网球运动员。

大坂直美（右）从李娜手中接过冠军奖杯，意义非常，因为这是亚洲网坛女王的传承。（图：法新社）

（墨尔本26日综合电）21岁的大坂直美在澳网公开赛让亚洲人感到骄傲，她成功击败捷克名将柯薇托娃，夺得女单冠军，成为亚洲史上首位连续赢得两个大满贯的选手，此外也是亚洲首位登上世界第1宝座的网球运动员。

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刷新李娜纪录

在周六进行的本届澳网女单决赛，列为4号种子的大坂直美以7比6（2）、5比7、6比4力挫柯薇托娃，首次赢得澳网冠军，同时也继去年8月的美国公开赛后再次赢得大满贯。

另外，她在成功夺冠后将成为WTA（女子职业网球协会）史上第26位登上世界第1名的选手，此外也是亚洲首位登上世界第1名的选手，年仅21岁就有如此成就，让人感叹她就是天才。

此前，中国的李娜曾在2014年高居世界第2，也是亚洲网球选手历来最高排名，如今大坂直美一举刷新这项纪录。

她还在此役延续自己只要拿下首盘就能取胜纪录，而她目前已收获60连胜。

改变女网版图

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在一年前，大坂直美在战罢澳网后世界排名在只有50开外，当时恐怕想也没有想到这名日本和海地混血的小妮子会仅用了一年的时间，就彻底改变女子网坛的版图，也改变了日本甚至亚洲网球的历史进程。

不过，大坂直美在过去一年已多次展现自己的天赋，她在印第安维尔斯皇冠赛连击败莎拉波娃、A．拉德万丝卡、卡罗丽娜．皮索娃和哈勒普等世界级名将，之后又在迈阿密皇冠赛和美网的决赛接连战胜23座大满贯得主“小威”塞莉娜．威廉斯。

其中，她在美网决赛以直落两盘轻取小威，全场比赛没有给对手太多的机会。

近些年来，女子网坛每年都会产生新的大满贯冠军，但很少有人能够像大坂直美一样，在拿到首座大满贯后不会患上“大满贯后遗症”，依然能够取得出色的成绩，因此光从这一点来说，她就比其他人高出一筹。