慕尤丁：免东铁课题引混淆‧仅首相财长能回应 内政部长丹斯里慕尤丁强调，为了避免东海岸铁路（ECRL）课题引发更多的混淆，因此只有相关的部长包括首相和财政部长才能针对课题做出回应。

慕尤丁（中）为聂纳兹米（右）的新书主持推介礼；左为Karangkraf集团首席执行员拿督胡桑慕丁。

（吉隆坡26日讯）内政部长丹斯里慕尤丁强调，为了避免东海岸铁路（ECRL）课题引发更多的混淆，因此只有相关的部长包括首相和财政部长才能针对课题做出回应。

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部长不应发表观点相左言论

他今日在斯迪亚旺沙永旺商场为公正党斯迪亚旺沙国会议员聂纳兹米的新书《2018年5月19日：来自前线的记录》主持推介礼后召开新闻发布会时指出，内阁部长不应该发表一些观点相左的言论，因此拒绝针对东铁的事件做出任何回应。

慕尤丁坦言，自己有出席上週四的内阁会议；不过，他却拒绝针对东铁课题做出回应。

他说：“我将交由涉及和负责的部长回应，可以更详细地解释政府的最终决定，我相信财政部长和首相更有资格发言。”

他补充，为了避免此事引发更多的混淆，因此自己并不适合做出任何的评论。

他说：“内阁部长不应发表不同的论点，这让人觉得政府内部出现意见不同，因此我最好不要评论。”

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料发文告交代东铁课题

慕尤丁透露，政府预料将会发表一份正式文告，就东铁的课题做出交代。

另外，前首相拿督斯里纳吉批评希盟政府似乎没有WhatApps群组进行沟通，导致阿兹敏和林冠英在东铁课题出现不同的意见。

慕尤丁说：“我们有很多WhatApps群组，当然也有（内阁的WhatApps群组）。”

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士毛月补选由土团上阵

另一边厢，慕尤丁也确认已经拟定5名上阵士毛月州议席补选的人选，唯最终的上阵人选还需进行最终的遴选后，才能做出正式宣佈。

他说：“士毛月的州议席还是会由土团党上阵，我已经接获上阵人选的推荐名单，我还需与马哈迪进行讨论，选出最合适、且可以被选民所接受的候选人；现阶段公佈名单还太早了，我们还有一些时间。”

注册局定夺会否撤销进步党

慕尤丁透露，人民进步党（MyPPP）是否被撤销注册，将交由社团注册局做出最终的裁决。

社团注册局在本月14日发函宣佈吊销人民进步党（MyPPP）的注册，为此前人民进步党主席卡维斯已提出上诉。

慕尤丁说：“我有听闻上诉的事件，但这是社团注册局的决定，因此将交由社团注册局处理。”

解禁书籍《打破沉默》仍需探讨

慕尤丁表示，内政部还需进行探讨后，解禁《打破沉默：中庸之声——宪政民主中的伊斯兰》一书。

马来显要组织（G25）在本月初已正式致函内政部，要求解除国阵政府在执政时，把该组织所出版的书籍《打破沉默》列为禁书的指令。

慕尤丁认为，有关书籍触及穆斯林课题，因此内政部需进行检讨后，才能决定是否解禁有关书籍。

他说：“所有被列为禁书的书籍都是有其原因，我们必须考量许多因素，不能影响社会宗教和种族的和谐，我们必须做出公平和合理的裁决。”