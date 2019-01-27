少妇被神棍迷奸骗财案‧“恰好姓朱外型不同”‧朱志强：神棍不是我 马口甘榜英达紫南坛坛主朱志强在华妇投诉遭神棍骗财骗色案不幸“中枪”，被朋友纷纷来电求证，他现身澄清当事人不是他，而是另有其人。

马口一名朱姓神庙主持人被华裔妇女投诉骗财骗色，让马口紫南坛坛主朱志强无端中招，他澄清自己非当事人，而是另有其人，而且他已经67岁，并非60岁。（图：星洲日报）

（马口26日讯）马口甘榜英达紫南坛坛主朱志强在华妇投诉遭神棍骗财骗色案不幸“中枪”，被朋友纷纷来电求证，他现身澄清当事人不是他，而是另有其人。

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他也直言，自己今年67岁，并非60岁，而且其神坛是设在甘榜英达新村，并非女事主所指的地址。

朱志强是于昨晚在有关少妇被神棍施暴骗财的新闻出街后，接获朋友的电话通知此事，马上公开澄清，以表清白。

由于紫南坛在马口颇有名声，每年都有主办大型活动及晚宴，而恰好坛主也姓朱，因此昨晚新闻出街后，很多人第一印象就是想到朱志强，纷纷打听是否他就是男主角。

本身也是马华甘榜英达支会主席，以及甘榜英达前任村长的朱志强说，他是于40年前开设了紫南坛，一直以来都与妻子及家人一起居住在马口，不曾到吉隆坡发展。此外，他属于道家派系，与其他宗教信仰并没有交流，因此完全不知此事。

他也说，女事主所公布的男事主照片，外型与他完全不符合，因此相信熟悉其为人的马口人，都知道他并非当事人。

信众：师父举止正常

惊讶骗财骗色传闻

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朱姓神庙主持人被妇人投诉骗财骗色，引起马口信众议论纷纷，但是有些信众受询时声称，他们完全不知道师父和这名女信徒之间的事情，平时有关师父一切行为举止都很正常，因此大家获悉此事也大吃一惊。

有关朱姓男子并非马口人，他是多年到马口开设一间泰国神坛，平时大门深锁，很少开门，只有一年两三次在做法事及神诞时期，才会出现人潮，信众都涌往冲花凉转运之类的。

记者今早前往该泰国神庙时，也发现大门深锁。

女事主曾发帖称被骗又道歉

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此外，有信众说，其实早在一两周前，有一名相信就是女事主的人，在社交网页“马口吹水站”上发帖声称自己被骗，然而过后出现转折，即自行道歉，最近女事主再度在吉隆坡向政治人物投诉被人骗财骗色，让人感到非常惊讶。

据知，一些信众也有收到有关女事主通过即时通讯软件发来的道歉讯息，如今事情又有新进展，让大家议论纷纷。