青体部：将与数大学签备忘录‧配合运动员上课训练 他说，政府发现，在旧有的制度下，运动员或许没有得到很好的职业及生活规划，以致一些运动员在退役后，面对职业上以及学业上的困扰。

法兹里（右二）赠送纪念品给沈志强（左二）感谢他出席活动。左一为陈庆杰；右一为布里亚。

（马六甲26日讯）青年及体育部副部长沉志强表示，政府将更加注重运动员的福利，尤其是因为需要经常训练而无法正常上课的运动员，政府将与数所大学签署备忘录，让运动员的上课时间表，能够更配合到训练课程。

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沉志强是今日出席在马六甲多媒体大学主办的“现代青年峰会”后，如是指出。

他说，政府发现，在旧有的制度下，运动员或许没有得到很好的职业及生活规划，以致一些运动员在退役后，面对职业上以及学业上的困扰。

因此，他说，政府将接洽数家私人企业，国家运动员在任职期间，也安排到私人企业上班，实践“双轨职业”，一旦退役后，履历能够更丰富。

他指出，政府也将为国家代表的运动员提供更完善的健康保障。

拟设“统一运动员中心”

他说，为了实践以上措施，政府也计划成立“统一运动员中心”，让运动员能够在该中心获得更多的资讯与咨询，预计今年内成立。

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较早前，他致词时提到，目前很多人有很多“怨气”，因此容易生气。在社交媒体上不难看见，任何事情都足以让网民生气。

沉志强认为，各阶层领袖包括宗教领袖，应该在宣扬真善美上，扮演更大的角色，而不是发扬仇恨文化。

他表示，怨气足以对整个社会带来毁灭性的伤害，因此不能单靠政府解决问题，各阶层的领袖都有责任宣扬爱，而不要用暴力或武力解决问题。

出席活动者包括节目总监陈庆杰、学生事务部代表法兹里以及学生会主席布里亚。