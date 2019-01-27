贸消部：免供过于求竞争剧烈‧重估油站数量 贸消部秘书长拿督慕依阿都阿兹士说，目前国内各商标燃油的添油站接近3500间，其中国油油站佔了1000间，而国内燃油多达6种商标。

慕依阿都阿兹士（右三）为燃油安全运动主持仪式，右四为赛再纳阿比汀。

（马六甲26日讯）国内贸易及消费事务部将重新评估国内添油站的需求量，避免出现油站供过于求，营业引发剧烈竞争。

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贸消部秘书长拿督慕依阿都阿兹士说，目前国内各商标燃油的添油站接近3500间，其中国油油站佔了1000间，而国内燃油多达6种商标。

他说，对于添油站增建问题，贸消部会依据市场，特别是消费人真正需求作批准考量。

“我们得避免油站出现过剩，进而导致业者竞争剧烈。”

他今午在敦古鲁路一家国油新油站主持燃油安全醒觉运动，同时为该油站开幕后对记者说，比起地广人多的中国，我国添油站数量是“小巫见大巫”，中国拥有3万7000间油站。

他希望各油站除了出售燃油之外，业者也能把服务多元化，如与快餐店合作，或设贩卖部，以增添收入。

发现添油抽烟应勇敢劝告

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他吁请油站业者若发现消费人在添油时刻，出现违规之举，如抽烟、用手机、或没停止车辆引擎，应勇于提出劝告，而民众也能对这些人的违规做法，向执法当局举报，因这些举动都会引发很大祸害。

他说，燃油安全条例必须受到严格遵守，违规者可被重罚。

“根据2004年烟草产品管制法令第11（1）（O）条文，禁止任何人在添油站包括油站厕所、五脚基及后巷抽烟，违反者可被罚款最高5000令吉，或被法庭判罪，可被罚款最高1万令吉或监禁不超过两年。”

国油执行董事拿督斯里赛再纳阿比汀说，国油添油站至今仍出现民众潻油违规的投报，国油放眼未来，这类投报能够减至零。