房地部创建 今起可下载‧善用“MyWC”搜公厕 房屋及地方政府部副部长拿督拉惹卡马鲁巴哈林指出，为了方便民众搜寻全国各地的公厕所在地，该部创建了“MyWC”（我的洗手间）应用程式。

拉惹卡马鲁巴哈林（右二）参观怡保端姑莎拉游泳馆的模范厕所。左二起是扎冠、杨祖强和诺依山。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保26日讯）房屋及地方政府部副部长拿督拉惹卡马鲁巴哈林指出，为了方便民众搜寻全国各地的公厕所在地，该部创建了“MyWC”（我的洗手间）应用程式。

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他说，明天起民众就可通过手机下载和使用此应用程式，主要目的是为了方便民众搜寻各地的公厕，并可从中了解到有关厕所的星级评分、付费、免费、厕所内设有的各种设施，包括残障人士厕所、育婴室等。

以后会加私人界厕所资料

他表示，为了收集全国各公厕的资料，该部门与各地方政府配合收集厕所资料和作出登记，目前此应用程式内提供全国2620间地方政府管辖下的公厕资料。目前属首阶段，过后会加入更多私人界厕所的资料。

他今日在英迪拉慕里亚体育馆为主题“厕所清洁，社区健康”的2019年全国世界厕所日主持开幕礼及MyWC应用程式推介礼上致词时说，希望此应用程式可为全国人民和游客带来便利。

他说，民众平时下载寻找美食的应用程式，而寻找厕所的应用程式也有必要，相信会获得良好反应。

另一方面，他指出，我国的公厕、购物中心、学校、餐厅等的清洁程度不理想，有必要提升。有关本地人民和游客投诉、指公厕肮脏、损坏、阻塞、发臭等情况常有所闻，而厕所问题是一项具挑战的课题和各方的责任。

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他说，根据2017年的数据显示，共有66%的公厕获得3星级以上的评分，比之前增长了6.8%。为了能持续增长，全部地方政府受促为各地公厕进行评分，以确保经常保持清洁、舒适和安全。

或装感应器杜绝厕所吸烟

此外，在新闻发布会上询及政府实施扩大食肆禁烟措施后，一些烟民转到厕所里吸烟，包括在休息站的厕所，该如何应对时，他表示，政府或可探讨是否要在这些厕所安装感应器，以杜绝吸烟问题。

掌管霹雳州地方政府事务的行政议员杨祖强促请各方包括社会人士、私人界、非政府组织一同肩负和确保厕所经常保持清洁。

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出席者包括地方政府局总监拿督诺依山、怡保市政厅秘书扎冠。

全国公厕清洁赛 霹夺4冠军

大会仪式上也进行全国公厕清洁比赛颁奖礼，比赛共分为12组，包括地方政府组、政府办公室组、旅游区组、餐厅组、购物中心组，其中霹雳州在4组中夺得冠军殊荣，风头甚劲！

霹雳州怡保市政厅管辖的拿督达威阿兹哈公厕获得地方政府组（市议会／市政厅）冠军、动漫影城主题乐园（MAPS）获旅游区组冠军、22HaleStreet餐厅获食店／餐厅组冠军、丹那依淡国小获小学组冠军。至于怡保极乐洞获得宗教场所亚军、斯里曼绒AEON夺得亚军；江沙路Shell油站夺得季军。

厕所复古设计吸引顾客拍照

怡保22Hale Street餐厅负责人林怡稳在领奖受询时透露，该餐厅厕所设计具有复古气息，吸引顾客在厕所内拍照。

她表示，该餐厅向来注重厕所卫生，每小时会作出检查和清洁，同时市政厅也会不时给予指点。