郑丁贤‧陪纳吉做一场秀
当然，这不代表纳吉挽回民心，这也许是一时现象。他只不过是一个找到临时舞台的下台政治人物，而最终还是得面对他的法庭案件。只不过，如今人民的感觉是，日子比过去更不好过，而种种承诺似是一场空。政治不能当真，否则自己就输了，只好笑看选举，和纳吉一起做一场秀。
金马仑高原补选，氛围很不一样。
与其说是一次选举，感觉上，更像是看了一场大型脱口秀──立式喜剧;有人以粤语另外译为“事但噏”，音似站立，意思是“随便讲”，音意兼有，算是佳译。
脱口秀一般上是以戏谑的方式，反讽社会现象。说者刻意表现得很轻松，然而，一旦射中人们的笑点和感受，就是全场爆笑。
美国人爱看脱口秀，一个原因是以幽默的心胸来看世界，另一个原因是以笑回应对现实的不满，用笑话来嘲讽当权者。无怪乎，特朗普上台之后，其人其事其发就成为脱口秀的最佳题材。
回到金马仑高原的补选，几个月前大选炒作的主题和情绪，完全无法在高原发挥作用即使。
是1MDB和“格列多格拉西”，不管在政治讲座会，或是社交媒体，反应极冻，甚至是反作用。
而1MDB的主角纳吉，反而是这场大型脱口秀的真主角，风采超越了各个候选人。
当然，纳吉也很入戏，全情投入;他嘲讽政敌之余，也懂得适当的笑话自己。
有人把10年前巫统大会上，所有领袖向纳吉致敬，称呼他为：“我的波士”（Bossku）的片段放上网，用意是讥笑他今昔大不同。
然而，他却笑而纳之，在金马仑以Bossku现身;这个词汇大为流行，年轻一代的马来人和原住民朗朗上口，成为亲切的象征。
对手以Bossku骂他不害羞（Tak Malu），他则进一步制作Bossku的影片和卡通海报，上面写着“Malu apa Bossku”（我的波士，害羞什么么）。
这是典型脱口秀的自我嘲讽方式，更加容易融入群众。
脱下西装，没有罗斯玛随行的纳吉，成为老百姓的一部分。他到甘榜串门子，和大叔大婶闲话家常。从他们口中，道出原产品价格低落，物价上涨，政府不闻不问，领袖高高在上的怨言;希盟政府未能实现的竞选承诺，更是触动感受的家常话题。
对手可以说这是纳吉当政时造下的因，不过，纳吉说是现任政府的果。人民活在当下，追究的自然也是现任。
希盟却没有进入状况，不懂得如今人民的心态转凉，还在炮火隆隆猛轰国阵和纳吉，但是，大部分的炮弹，都打不到对象，而是落在山林荒野之中。
人民当然知道如今已经换了政府，谁人当家，谁人负责。如果还是抱着在野心态来竞选，不免让人感觉是拿石头砸自己的脚。
老练如林吉祥，却仿佛不知道主客已经易位，他和纳吉无日无之的较劲，其实不断的在拉抬纳吉的声势，为此还被封“纳吉事务部长”。
阿祥伯的少林硬功，碰上纳吉的太极软功，一再造成自己内伤。
当然，这不代表纳吉挽回民心，这也许是一时现象。他只不过是一个找到临时舞台的下台政治人物，而最终还是得面对他的法庭案件。
只不过，如今人民的感觉是，日子比过去更不好过，而种种承诺似是一场空。政治不能当真，否则自己就输了，只好笑看选举，和纳吉一起做一场秀。
文章来源：
星洲日报/星期天拿铁·作者：郑丁贤·《星洲日报》副执行总编辑·2019.01.27
郑丁贤‧陪纳吉做一场秀
金马仑高原补选，氛围很不一样。
与其说是一次选举，感觉上，更像是看了一场大型脱口秀──立式喜剧;有人以粤语另外译为“事但噏”，音似站立，意思是“随便讲”，音意兼有，算是佳译。
脱口秀一般上是以戏谑的方式，反讽社会现象。说者刻意表现得很轻松，然而，一旦射中人们的笑点和感受，就是全场爆笑。
美国人爱看脱口秀，一个原因是以幽默的心胸来看世界，另一个原因是以笑回应对现实的不满，用笑话来嘲讽当权者。无怪乎，特朗普上台之后，其人其事其发就成为脱口秀的最佳题材。
回到金马仑高原的补选，几个月前大选炒作的主题和情绪，完全无法在高原发挥作用即使。
是1MDB和“格列多格拉西”，不管在政治讲座会，或是社交媒体，反应极冻，甚至是反作用。
而1MDB的主角纳吉，反而是这场大型脱口秀的真主角，风采超越了各个候选人。
当然，纳吉也很入戏，全情投入;他嘲讽政敌之余，也懂得适当的笑话自己。
有人把10年前巫统大会上，所有领袖向纳吉致敬，称呼他为：“我的波士”（Bossku）的片段放上网，用意是讥笑他今昔大不同。
然而，他却笑而纳之，在金马仑以Bossku现身;这个词汇大为流行，年轻一代的马来人和原住民朗朗上口，成为亲切的象征。
对手以Bossku骂他不害羞（Tak Malu），他则进一步制作Bossku的影片和卡通海报，上面写着“Malu apa Bossku”（我的波士，害羞什么么）。
这是典型脱口秀的自我嘲讽方式，更加容易融入群众。
脱下西装，没有罗斯玛随行的纳吉，成为老百姓的一部分。他到甘榜串门子，和大叔大婶闲话家常。从他们口中，道出原产品价格低落，物价上涨，政府不闻不问，领袖高高在上的怨言;希盟政府未能实现的竞选承诺，更是触动感受的家常话题。
对手可以说这是纳吉当政时造下的因，不过，纳吉说是现任政府的果。人民活在当下，追究的自然也是现任。
希盟却没有进入状况，不懂得如今人民的心态转凉，还在炮火隆隆猛轰国阵和纳吉，但是，大部分的炮弹，都打不到对象，而是落在山林荒野之中。
人民当然知道如今已经换了政府，谁人当家，谁人负责。如果还是抱着在野心态来竞选，不免让人感觉是拿石头砸自己的脚。
老练如林吉祥，却仿佛不知道主客已经易位，他和纳吉无日无之的较劲，其实不断的在拉抬纳吉的声势，为此还被封“纳吉事务部长”。
阿祥伯的少林硬功，碰上纳吉的太极软功，一再造成自己内伤。
当然，这不代表纳吉挽回民心，这也许是一时现象。他只不过是一个找到临时舞台的下台政治人物，而最终还是得面对他的法庭案件。
只不过，如今人民的感觉是，日子比过去更不好过，而种种承诺似是一场空。政治不能当真，否则自己就输了，只好笑看选举，和纳吉一起做一场秀。
文章来源：星洲日报/星期天拿铁·作者：郑丁贤·《星洲日报》副执行总编辑·2019.01.27