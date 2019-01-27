哈山：团结穆斯林‧“巫伊合作奏效” 他说，国阵会在接下来的选举包括补选延续同样的策略。

巫统代主席莫哈末哈山（中）为成功守土兴奋握拳欢呼；右为南利莫哈末诺。

（金马仑26日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山表示，国阵在金马仑国席补选取得胜利，显示巫统和伊斯兰党合作的团结穆斯林策略奏效。

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他说，国阵会在接下来的选举包括补选延续同样的策略。

他今晚在总计票中心发表胜选感言时说，他非常感恩及感谢支持国阵的金马仑选民、竞选机制和朋友们，并指伊党给予国阵大力协助，正如他们预料，巫伊合作带来了成果。

“上次509大选时投给伊党的选票这次补选都给了国阵。”

他形容，金马仑补选的胜利是场甜蜜的胜利，因国阵之前一连输了4场补选，而国阵这次补选以更多的多数票取胜。

他否认非马来选民没支持国阵，并举例国阵过去在丹那拉打一些投票室都是输的，这次却胜了。

莫哈末哈山说，诚如他这之前所说，这次的补选也是金马仑人民对希盟表现的公投，补选结果显示他们对希盟没有兑现许多竞选宣言和差劲的表现表示不满，希望这项公投让希盟不会视人民面对的问题是理所当然的。

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他表示，国阵会继续努力服务金马仑全民，造福人民，并会关注在竞选期所收集到的课题，若能够的话将马上给予解决。

他也感谢国阵竞选总指挥这次将竞选机制安排的非常顺畅和妥当。

南利：感谢国阵机制

胜选的国阵候选人南利莫哈末诺说，他感恩上苍及对支持国阵的选民致以万二分的谢意。

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沙拉瓦南：印裔投票倾向令人鼓舞

他也感谢国阵竞选机制，国大党、马华、伊党的助选，让他取得胜利。他承诺会竭尽全力为民服务。

国大党署理主席兼打巴国会议员拿督斯里沙拉瓦南表示，印裔选民的投票率及投票倾向令人鼓舞，借此感谢印裔选民票投国阵。

他接受本报访问，针对印裔选票的投票倾向时指出，上届全国大选是国阵印裔候选人对垒希盟印裔候选人，这次补选则是国阵原住民候选人对垒希盟印裔候选人。

“然而，选民依然支持国阵，显见选民投票时已超越种族的界线。”

前候选人：巫伊合作取胜

伊斯兰党第14届全国大选金马仑国席候选人旺马哈迪尔指出，这次巫统和伊斯兰党通过合作取得了金马仑补选胜利，将为两党将来的合作注入强心针。

他今晚也联同巫统领袖现身在补选开票中心，同时祝贺南利胜选。

他说，两党在过去的两三场补选中都有合作，这次的胜利更是让两党的合作带来更大的势头。