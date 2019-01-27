粉丝排长龙悼念冯伟衷·难掩惋惜哀痛 在纽西兰军训意外身亡的28岁新加坡艺人冯伟衷，遗体前天傍晚5时45分左右由军机运抵巴耶利峇空军基地之后，晚上9时20分左右抵达设在麦波申巷第82A座综合亭的灵堂。

冯伟衷的粉丝从昨天上午10时30分就开始排队，一直到深夜，人龙没有停过，一路排到隔壁的第83座组屋。（图：联合早报）

（新加坡27日讯）在纽西兰军训意外身亡的28岁新加坡艺人冯伟衷，遗体前天傍晚5时45分左右由军机运抵巴耶利峇空军基地之后，晚上9时20分左右抵达设在麦波申巷第82A座综合亭的灵堂。

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灵堂从昨天中午12时至今天中午12时，开放给公众前往吊唁。粉丝从昨天上午10时30分就开始排队，一直到深夜，人龙没有停过，一路排到隔壁的第83座组屋。

队伍中有年轻人，也有老年人，还有不少家长带着孩子前往。粉丝和公众都很守秩序，分五人一组轮流到灵堂前致哀。有许多粉丝在排队时已经落泪，离开灵堂时更是悲伤痛哭，互相拥抱安慰。

数名政要昨天早上也陆续抵达灵堂，向家属表示慰问，包括国家发展部长黄循财、通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖，和麦波申区议员陈佩玲。

艺人朋友包括郑惠玉、洪慧芳、陈澍城、方伟杰、蔡琦慧也前往吊丧，受访时都难过落泪。

（图：联合早报）

今早约9时20分约50名军人到冯伟衷灵堂吊唁。（图：联合早报）

另一方面，作战后勤支援指挥部司令陈君有上校，今早约9时20分率领约50名军人到冯伟衷灵堂吊唁。

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他进入灵堂时先上前拥抱慰问冯伟衷二哥冯伟哲，之后再到灵前致意。军人们也分批向逝者敬礼鞠躬。

家属将在今天下午1时30分，在灵堂举行“伟衷告别式”，冯伟衷的几位好友和同事，包括艺人黄思恬，将致悼文，午言媒体将透过脸书专页直播这场告别式。之后，国防部将为冯伟衷举行军事丧礼，遗体于下午5时在万礼火化场火化。由于万礼火化场空间有限，只限家人和亲友出席。（联合早报）